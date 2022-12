Formación de agotamiento para las acciones de Sacyr que toca vigilar

El precio de las acciones de Sacyr lleva desarrollando una estupenda pauta de máximos y mínimos crecientes desde que el pasado mes de septiembre el valor marcaba suelo en los 2,05 euros.

Desde entonces, el valor se ha revalorizado más de un 30% en poco más de dos meses hasta alcanzar la resistencia de los 2,67 euros que se creó en el mes de junio.

Y justo cuando el precio alcanza esta cota, en la sesión de ayer dejamos una vela Doji a la que le sigue la vela correctiva de la sesión de hoy.

De esta manera, se está configurando una figura de giro en el valor con la formación de una estrella del atardecer que quedaría activada en la sesión de hoy con un cierre por debajo de los 2,634 euros.

Así que es momento de extremar las precauciones en las próximas sesiones ya que el riesgo de finalización de la reacción alcista es elevado aunque todavía no se ha activado dicha figura.

Evolución de las acciones de Sacyr Eduardo Bolinches ProRealTime

No obstante, es importante resaltar que el precio de las acciones de Sacyr mantiene una pauta de mínimos crecientes que en el caso de ver ahora una corrección, ésta podría ser relativamente pequeña como para no poner en entredicho dicha pauta alcista por lo que no habría ningún tipo de repercusión a medio plazo.

Solo en el caso de ver precios sostenidos por debajo de los 2,47 euros deberíamos hablar de un cambio en el comportamiento de los precios en el medio plazo.

Por otro lado, en caso de no activar la estrella del atardecer tendremos a tiro el poder continuar con una reacción alcista en la que la siguiente resistencia la tenemos en los 2,76 euros. Muy pronto saldremos de dudas.

