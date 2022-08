Wall Street espera con tendencia mixta los datos sobre el mercado laboral estadounidense

Los inversores mantienen la cautela en Wall Street. Tras las fuertes subidas registradas la jornada anterior -las más elevadas en la última semana- los principales índices de la Bolsa de Nueva York arrancaban el jueves con tendencia mixta.

El Dow Jones bajaba un 0,23%, hasta los 32.2730,29 puntos; mientras que el S&P 500 se dejaba un 0,13%, hasta los 4.148,47 enteros. El Nasdaq Composite lograba iniciar el día al alza, al sumar un 0,14% y alcanzar los 12.687,65 puntos.

Antes de la apertura de la sesión se ha conocido que el número de estadounidenses que presentaron nuevas solicitudes de subsidios por desempleo aumentó la semana pasada, lo que sugiere cierto debilitamiento en el mercado laboral.

Empleo

En concreto, las peticiones aumentaron en 6.000, hasta las 260.000 la semana que finalizó el 30 de julio, según los datos del Departamento de Trabajo. El dato ha sido ligeramente superior a las 259.000 solicitudes pronosticadas por los analistas.

A pesar del incremento, permanecen por debajo del rango de entre 270.000 y 300.000 que, según los economistas, indicaría una desaceleración material en el mercado laboral.

[La recesión en EEUU hace pensar a los inversores que la Fed suavizará la subida de tipos en septiembre]

Estas cifras han servido al mercado como anticipo del informe oficial de empleo que se conocerá este viernes. Las previsiones apuntan a que la economía estadounidense creó 250.000 nuevos puestos de trabajo en julio, por debajo de los 372.000 del mes anterior.

El presidente de la Reserva Federal de San Luis, James Bullard, descartó el miércoles que EEUU esté ahora mismo en recesión. Reafirmó los mensajes recientes de las autoridades estadounidenses, que defienden la buena salud de la economía a pesar de que el país ha encadenado dos trimestres de contracción.

A la espera de que se conozcan los mencionados datos, y sin más referencias de relevancia, los inversores mantienen la cautela al otro lado del Atlántico, más aún tras las abultadas subidas con las que Wall Street cerró la jornada anterior.

El Dow Jones sumó un 1,29%; el S&P 500, un 1,56% y el Nasdaq, un 2,59%. Varios fueron los factores que propiciaron estás alzas.

El parqué neoyorquino se benefició de la publicación de algunos datos sobre el sector servicios estadounidense.

El índice de actividad no manufacturera elaborado por el Institute for Supply Management (ISM), el ISM no manufacturero, repuntó de forma sorpresiva en julio. Se situó en los 56,7 puntos, superando tanto la lectura del consenso, como la del mes anterior.

Resultados

Además, la temporada de resultados del segundo trimestre ha ayudado a los mercados a frenar las caídas registradas en la primera parte del año a consecuencia de la guerra de Ucrania, el aumento de la inflación o el aumento de los casos de coronavirus en China.

El S&P 500 ha repuntado cerca de un 14% desde los mínimos que registró a mediados de junio. A pesar de ello, continúa inmerso en mercado bajista, al caer más de un 20% desde los últimos máximos. Desde que comenzó el año, el descenso roza el 13%.

Tras el toque de campana de este jueves Walgreens Boots lideraba las alzas del Dow Jones al sumar un 0,77%, por delante de P&G y de Nike, que se revalorizaban un 0,48% y un 0,36%, respectivamente.

Con gran parte de las compañías en 'rojo', la mayor caída la protagonizaba Verizon, que restaba un 1,25%. A continuación, JPMorgan cedía un 0,95% y UnitedHealth, un 0,87%.



Dejando a un lado los componentes del selectivo estadounidense, sobresalía el comportamiento de Alibaba. El gigante chino subía en torno a un 5% después de que sus resultados hayan superado las expectativas del mercado.

Por el contrario, el fabricante de medicamentos Eli Lilly cedía un 3,4%. La compañía ha recortado por segunda vez sus previsiones para el conjunto del año a consecuencia de los precios más bajos de la insulina, además de por la competencia de su medicamento contra el cáncer, Alimta.

