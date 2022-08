El Ibex 35 consolida los 8.100 puntos con la atención en el Banco de Inglaterra

El Ibex 35 optaba por las subidas en una apertura con tendencia mixta en Europa. En una jornada de escasas referencias, más allá de algunos resultados empresariales y de la reunión del Banco de Inglaterra, el índice nacional sumaba un 0,07% y alcanzaba los 8.153,88 puntos.

De lograr terminar con el mismo signo el día, esta será la tercera sesión consecutiva al alza del selectivo de la Bolsa española. El Ibex 35 cerró el miércoles con un avance del 0,56% con el que consolidó la cota de los 8.100 puntos, tras perderla el pasado 29 de julio.

El Ibex 35 se apoyaba en Inditex para lograr abrir al alza. La firma de ropa lideraba los avances del selectivo al sumar un 1,52%. A continuación, Solaria sumaba un 1,49% y Rovi, un 1,10%.

En la parte contraria de la tabla destacaban las caídas de Merlin Properties e Indra. La primera perdía un 7,47%, mientras que la segunda se dejaba un 5,63%.

Tras el toque de campana, Londres cedía un 0,18% y Milán, un 0,20%; mientras que Fráncfort subía un 0,28% y París, un 0,13%. El Euro Stoxx 50 se revalorizaba un 0,10%.

Los índices del Viejo Continente esperaban la reunión del Consejo de Gobierno del Banco de Inglaterra. El mercado descuenta que el banco central británico elevará sus tipos de interés en 50 puntos básicos hasta situarlos en el 1,75%.

“Los recientes datos de precios de Reino Unido indicaron que la inflación aún no ha tocado techo, lo que justifica la actuación de la institución”, señalan los expertos de Link Securities.

“Habrá que estar atentos a la reacción de los mercados ante la decisión, al comunicado posterior que se espera contenga la definición de la estrategia futura de política monetaria del organismo y las declaraciones posteriores del gobernador del banco central”, apuntan los mismos expertos.

Las bolsas europeas vuelven a dudar a pesar de las fuertes subidas de Wall Street. El Dow Jones sumó un 1,29%; el S&P 500, un 1,56% y el Nasdaq, un 2,59%. Varios fueron los factores que propiciaron estás alzas.



Por un lado, la Bolsa de Nueva York se benefició de la publicación de algunos datos positivos sobre el sector servicios estadounidense. El índice de actividad no manufacturera elaborado por el Institute for Supply Management (ISM), el ISM no manufacturero, repuntó de forma sorpresiva en julio. Se situó en los 56,7 puntos, superando tanto la lectura del consenso, como la del mes anterior.

Además, el presidente de la Reserva Federal de San Luis, James Bullard, descartó que EEUU esté ahora mismo en recesión. Reafirmó los mensajes recientes de las autoridades estadounidenses, que defienden la buena salud de la economía a pesar de que el país ha encadenado dos trimestres de contracción.

Además, subrayó la necesidad de que la indicación siga subiendo sus tipos de interés para luchar contra la inflación.



El parqué neoyorquino respiró aliviado tras la conclusión del polémico viaje a Taiwán de la presidenta de la Cámara de Representantes estadounidense, Nancy Pelosi, sin que por ahora China haya concretado grandes acciones en represalia.

Este jueves "comienzan los ejercicios militares de China rodeando la isla de Taiwán, ejercicios que podrán suponer el capítulo final a la escalada de tensión entre EEUU y el gigante asiático", apuntan en Renta 4.

En la apertura de la sesión, el euro se fortalecía frente al dólar y se intercambiaba a 1,018 ‘billetes verdes’.

El petróleo Brent, de referencia en Europa, subía un 0,30% y recuperaba los 97 dólares por barril.



La OPEP+, grupo formado por la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y sus aliados, decidió el miércoles elevar solamente en 100.000 barriles de petróleo al día su producción conjunta a partir de septiembre.

Esta decisión contrasta con la tomada en junio, cuando la OPEP+ decidió acelerar el aumento de la producción para julio y agosto a 648.000 barriles por día, frente al ritmo anterior de 432.000 barriles, es decir, un aumento de más de 200.000 barriles.

El interés exigido al bono español a 10 años bajaba al 1,97%, al tiempo que la prima de riesgo de España se reducía hasta los 110,35 puntos básicos.

