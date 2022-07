Muhamad Chahrour (DeGiro): “Queremos doblar inversores en España, hasta los 500.000, y el Sevilla FC es un gran canal”

El bróker online líder en Europa va a por todas en España. DeGiro, que cuenta con unos 250.000 clientes en nuestro país, es desde el pasado 1 de julio el nuevo patrocinador principal del Sevilla FC. El equipo hispalense lucirá esta temporada en su camiseta el logo de la plataforma de inversión, y así DeGiro se convierte en la plataforma de inversión online oficial del club.

En paralelo, DeGiro está reforzando su oferta de productos y servicios. Hace poco lanzó un roboadvisor y también se ha asociado con la Bolsa de Stuttgart para abrir a los inversores la compraventa de criptomonedas. El otoño pasado, además, rebajó sus comisiones para operar en Wall Street, el Ibex y comprar ETFs.

El bróker online no ha parado y esta misma semana ha anunciado que apoyará al sindicato policial de Renania del Norte-Westfalia (Gewerkschaft der Polizei) como socio exclusivo para la inversión de sus más de 46.000 afiliados.

Su director general, Muhamad Said Chahrour, ha concedido una entrevista a EL ESPAÑOL-Invertia para analizar los retos tanto de la firma como del sector, una industria cada vez más competida por los neobrókeres sin comisiones. Su principal meta en España: duplicar su clientela en un periodo de tres a cinco años, hasta el medio millón de inversores.

El Sevilla FC es el segundo club de fútbol que patrocinan tras el Borussia Mönchengladbach. ¿Por qué han elegido al equipo hispalense y cuál es su estrategia en España?

Cuando empezamos el 2022, establecimos que era un año importante para que DeGiro diera el siguiente paso en su plan de negocio. Muchas empresas, cuando son líderes, dejan de ser ambiciosas. Pero nosotros dijimos que queríamos ser más grandes. Estamos creciendo bien en España, pero queremos crecer más. España se ha convertido en nuestro segundo mejor mercado en Europa por detrás de Holanda. Y creo que podemos llegar a 500.000 clientes en el país. Es un mercado muy fragmentado, no hay un líder claro en el brokerage.

Estudiamos diferentes vías para penetrar en España y llegamos a la conclusión de que el patrocinio del Sevilla era una de las mejores fórmulas. Pagar a alguien para que lleve tu nombre en su camiseta es fácil. Pero es importante entender la filosofía que hay detrás de ese alguien: los aspectos culturales, los valores que transmite y la reputación que tiene. Miramos otros clubes en Italia y Francia, pero no nos gustaba del todo su reputación. ¡Algunos incluso tenían a mafiosos detrás! El Sevilla es uno de los clubes con más tradición de Europa, uno de los clubes más exitosos de España y a menudo infravalorado con respecto al Real Madrid, Barcelona o Atlético de Madrid. En los últimos diez años, su rendimiento ha sido tan bueno como el del Real Madrid. Inmediatamente tuvimos muy buen feeling con sus dirigentes. Similar al que nos une con el Borussia. Lo que hemos aprendido del Borussia en los dos últimos años lo podemos aplicar en el Sevilla. Cómo comunicar y qué canales usar.

Ha sido una decisión inteligente por el país y el socio elegido. Y en el momento correcto, cuando los mercados financieros están horriblemente mal. Los clientes que captemos ahora serán los mejores clientes que podamos ganar.

¿Qué plazo se marcan para doblar su base de clientes?

Duplicar los clientes no ocurrirá en un año, pero sí en tres a cinco años. La oportunidad está ahí. El mercado nos la está dando. La población española, en cuanto a su educación, es muy alta. Sin embargo, tenemos que crear literatura financiera. El trading no va sobre CFDs, futuros o criptoactivos. Invertir es colocar tus ahorros a largo plazo en acciones o ETFs y luego sentarte a esperar durante años.

¿Qué perspectivas manejan de los mercados financieros para la segunda parte del año? Precisamente se expanden en un momento de recesión y alta inflación…

El clima en Europa ahora es el peor de los últimos diez años. Estamos en el mismo nivel que estábamos en 2012 o 2013 con la crisis de deuda soberana del sur. Y con una alta inflación y subidas de tipos. Toda esta incertidumbre económica y el estrés que genera, más la propia guerra en Ucrania, han creado una masiva presión mental en el mercado. Los ahorradores están preocupados por todo: la cesta de la compra, sus hipotecas… Por eso tienen menos capacidad mental para pensar en el trading y la inversión. Tienen mucho miedo. Después de diez años de subidas constantes de las bolsas, podría ser posible que tengamos varios años de correcciones en Europa.

Pero eso es lo mismo que ha ocurrido en los últimos 200 años en los mercados financieros. Cuando los mercados están tan locos como lo están ahora, es el mejor momento para invertir en activos, sobre todo en activos de valor. Invertir cuando el DAX estaba a 16.000 puntos era lo fácil. Ahora está en el entorno de los 13.000. Quizá sea buena idea ir invirtiendo de poco en poco aprovechando el debilitamiento del euro.

Los economistas siempre lo recuerdan. La única forma de batir a la inflación es la inversión en activos financieros. En tu banco, el dinero sigue perdiendo valor.

¿Cree que han hecho suelo las bolsas tras un semestre de grandes caídas como no se recordaban en muchos años?

No sé si hemos llegado al suelo de las bolsas o no, pero lo que no debería hacer un inversor es poner todo su dinero de un solo ‘disparo’. La mejor lección que hemos aprendido de los últimos dos siglos es hacerlo sobre una base regular, comprar abajo y comprar arriba. La media siempre será mejor que intentar hacer market timing en los mercados.

Han anunciado el próximo lanzamiento de criptomonedas. ¿Quieren convertirse en un criptobróker o será una actividad residual?

Analizamos largamente los pros y contras de adentrarnos en los criptoactivos. Y decidimos que, si lo hacíamos, teníamos que hacerlo con los más altos estándares reputacionales de nuestros socios. No íbamos a hacerlo con proveedores de Malta, Chipre, Israel o, incluso, Irlanda. Por suerte, nos hemos asociado con la Bolsa de Stuttgart, que es el sexto mayor gestor de bolsas en Europa y está plenamente regulado.

Ahora que estamos, no vamos a posicionarnos como un criptobróker. No vamos a arriesgar nuestro modelo de negocio original. El negocio cripto nunca supondrá más de un 5% o 10% de nuestros ingresos como máximo. Sin embargo, tenemos 2,3 millones de clientes. Cuando les preguntamos a un par de miles de ellos, hasta un 25% nos contestó que sí tenían criptodivisas en otros lados y que les encantaría tenerlas con nosotros. Y lo cierto es que están pagando a otros criptobrókeres de menor calidad comisiones más altas por ello. Por eso pensamos que teníamos que traer esa otra parte de nuestros clientes con nosotros y asegurarla. Cobramos 75 puntos básicos de spread, sin comisiones de otro tipo, liderando el mercado al ser los más baratos y con la seguridad plena de la regulación alemana. No queremos hacer márketing para captar criptoinversores. Queremos hacer el mejor y más amplio supermercado de productos financieros para nuestros clientes, sin más.

Es lo mismo que nos pasa con el roboadvisor. Muchos clientes no saben cómo comprar un ETF de entre 1.500 disponibles. Queremos reducir la complejidad para quien no sepa, pero sí quiera invertir en ellos. Pero tampoco con ninguna otra ambición de captar clientes de roboadvisors.

¿Y cuándo podrán comprar los inversores españoles bitcoins, ethereums, litecoins o ripples en DeGiro?

Todavía no hemos empezado a ofrecer criptos en Alemania, estamos en fase de pruebas. Empezaremos a finales del verano o comienzos del otoño. Si todo va bien, podríamos llevarlos al resto de mercados el año que viene.

¿Qué porcentaje diría que debe tener un inversor medio de su cartera en criptomonedas?

Yo soy una persona que me guío por los fundamentales. No invierto en cosas que no entiendo. Personalmente, yo no tengo criptos. Y no me atrevería a decir cuánto deberían tener otros. Simplemente puedo decir que, si quieren tenerlos, que los tengan con nosotros.

Los supervisores europeos están empezando a perseguir la práctica de algunos neobrókeres gratuitos que ganan comisiones de terceros a costa del cliente, conocida como pago por flujo de órdenes. ¿Le preocupa que paguen justos por pecadores?

El método del ‘pay for order flows’ (PFOF) es un gran desafío. Lo vemos en diferentes jugadores y reduce enormemente la transparencia del servicio. Por ejemplo, para operar en Wall Street con acciones americanas, nosotros usamos a Morgan Stanley como bróker principal. Tiene que reportar a leyes como la estadounidense y la europea y cumplir con la mejor ejecución. Y para otros mercados, operamos con otras plataformas de primer nivel, siempre adecuando el mejor precio a la mejor calidad posibles. Pero los nuevos competidores, especialmente los neobrókeres, están abusando de esta ley.

PFOF está muy acotado por MiFID II. Hay un gran neobróker alemán que recientemente ha llegado a España que solo ofrece una plataforma mayorista de compraventa, que es tier 3 en Alemania y hace como mucho el 3% de los flujos totales del país. ¿Qué intención tiene este neobróker al usar una plataforma tan débil? La única explicación posible es que es para agrandar su margen de beneficio. Pero eso es absolutamente erróneo. Cuando a ti te dicen que pagas cero, significa que por detrás ellos con PFOF están ganando mucho contigo y tú no te llevas el mejor servicio, lo que implica dislocaciones en el precio al que ordenas una compra y al precio que finalmente la obtienes, y eso se traduce en una menor rentabilidad neta para el inversor.

El 99,4% de nuestros ingresos totales están libres de PFOF. Por eso nosotros decimos abiertamente que “no podemos ser totalmente gratuitos”. Te podremos cobrar 50 céntimos, un euro o dos euros en función de qué producto se trate, pero no cero. Nuestras transacciones están asociadas a la calidad y la mejor ejecución. Y eso sin contar con que muchos de estos neobrókeres operan en Malta, Chipre o Israel, que no es la misma regulación que la que tenemos en Alemania, España, Holanda, Francia o Italia.

¿Están abiertos a crecer inorgánicamente con la adquisición de alguna entidad rival?

Nuestro plan de negocio se centra en el crecimiento orgánico. El coste de adquisición de un cliente son 100 euros. En una operación corporativa, el coste de adquisición de un cliente son 1.000 euros más. ¿Por qué vamos a pagar 1.100 euros para adquirir un cliente que seguramente no tenga las métricas de calidad tan elevadas como el que ya tenemos? Con el crecimiento orgánico la eficiencia es más alta, aunque se tarde más tiempo. Lo estamos demostrando trimestre a trimestre, año a año, estamos captando clientes de gran calidad por nosotros mismos. Además, los competidores que podríamos comprar son bien de miles de millones de negocio, es decir, muy grandes, o pertenecen a bancos, por lo que no tienen ningún interés en venderlos porque son una máquina de generar comisiones.

Más bien, lo que queremos hacer es asignar bien el capital que generamos. Repartiendo un pequeño dividendo, especialmente a los inversores alemanes pero también a los españoles, o recomprando acciones. Es la mejor forma de alinear intereses entre todas las partes.

