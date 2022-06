Calviño dice que poner condiciones al plan del BCE no está sobre la mesa del Eurogrupo ni el Ecofin

Nadia Calviño, vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos, ha afirmado que ni en el Eurogrupo ni en el Ecofin se ha hablado de poner una condicionalidad a la utilización de la herramienta de lucha contra la fragmentación de la zona euro en la que está trabajando el Banco Central Europeo (BCE) para evitar que se disparen las primas de riesgo.

"No se ha hablado en esos términos. Se ha hablado del compromiso del BCE para evitar la fragmentación", ha apuntado la vicepresidenta durante su intervención en el XXXIX Seminario de APIE. Sostenibilidad y digitalización: las palancas de la recuperación, organizado por la Apie y BBVA.

Precisamente en este mismo foro el vicepresidente del BCE, Luis de Guindos, ha explicado que de momento no se han abordado los detalles sobre este instrumento. "Las condiciones las iremos viendo", ha añadido el banquero central. Preguntada directamente por esta declaración, Calviño ha dicho: "Me sorprendería mucho que haya hablado en esos términos. No se ha hablado en esos términos en el Eurogrupo ni en el Ecofin".

Calviño ha expuesto, además, que el Gobierno valora "muy positivamente" el esfuerzo del BCE tras su reunión de urgencia de la pasada semana para frenar la evolución de las primas de riesgo, especialmente las de España e Italia, que se habían disparado tras la reunión sobre política monetaria del pasado 9 de junio, en la que se confirmó una subida de los tipos de interés de 25 puntos básicos el próximo julio.

"Ha sido decidida y eficaz, lo cual confirma que la especulación en los mercados de deuda no se correspondía con los fundamentales de los diferentes países. Han sido claras y eficaces", ha dicho sobre las palabas del BCE.

Gobierno "alineado"

En otro orden de cosas, Calviño ha explicado que todo el Gobierno está "alineado con la necesidad de tener un reparto justo del impacto de esta guerra a las puertas de Europa".

"En este contexto estamos trabajando con la aproximación clara de un gobierno socialista, que es repartir de forma justa el impacto de esta guerra", ha dicho la vicepresidenta, que no ha evitado criticar que "a veces" hay "titulares que no se corresponden con lo que sucede en el trabajo responsable y serio que desarrolla el Gobierno".

Pese a ello, ha afirmado desconocer la propuesta de la también vicepresidenta Yolanda Díaz de aplicar un recargo de diez puntos al Impuesto de Sociedades para las compañías eléctricas.

La número dos del Ejecutivo se ha mostrado confiada en que "esta vez sí el PP haga lo correcto" y apoye el real decreto que el Gobierno aprobará el próximo sábado en un consejo de ministros extraordinario y que ampliará el aprobado el pasado mes de abril para frenar el impacto de la guerra. "Espero que antes o después empiecen a hacer lo correcto", ha añadido.

