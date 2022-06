Esperando un movimiento brusco en Grifols

El precio de las acciones de Grifols lleva varias sesiones que apenas se mueve. Y es que se encuentra atrapado entre las dos medias móviles más importantes que los inversores usan en sus gráficos para medir el medio y el largo plazo.

Ambas están totalmente planas e implica que deberíamos ver algún tipo de movimiento brusco en alguna de las dos direcciones. Todo menos quedarnos más tiempo lateralizados.

No obstante, mucho me temo que cuando menos habrá que esperar a que pase el vencimiento de este mes de junio que ocurrirá mañana y en donde, como ya explicamos hace dos días en este artículo, los inversores profesionales se están llevando el gato al agua con un Ibex 35 por debajo de los 8.200 puntos.

Evolución de las acciones de Grifols Eduardo Bolinches ProRealTime

Teniendo en cuenta que el precio de las acciones de Grifols estuvo todo el pasado invierno con una clara resistencia en los entornos de los 17,40 euros que son prácticamente los mínimos que hemos visto recientemente, la idea es que el próximo movimiento en el precio de las acciones sea al alza.

De esta manera, se confirmaría que la gran resistencia de los 17,40 euros pasa ahora a ser considerada como un gran soporte.

Por lo tanto, debemos estar atentos al inicio de una reacción alcista, que si bien no tiene por qué comenzar antes del fin del vencimiento de opciones y futuros de este viernes, debería llevar al precio de las acciones hasta no menos de los 18,65 euros.

A partir de ese punto sería un esperar y ver para ver si hay fuerza para más y poner en entredicho la pauta de máximos decrecientes que presenta el valor y que nos podría extender el rebote inclusive hasta los 20 euros.

No obstante, todo lo dicho no sirve de nada si el valor no logra romper por la parte superior y comienza a poner precios de cierre por encima de los 18,08 euros por lo que es importante no adelantarse a los acontecimientos ya que el otro escenario también podría darse.

Ese otro escenario pasaría por la pérdida de los 17,40 euros y al entrar en el rango de precios anterior, abrir el escenario de continuidad de correcciones hasta la base de dicho rango de precios hasta los 15,20 euros.

