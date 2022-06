Ibex 35, la bolsa en directo hoy | Cotizaciones en tiempo real

Tenemos a varios países asiáticos cerrados por festividad con China como mercado más importante, pero vemos a otros como la Bolsa de Tokio que sube un 1,18% mientras que la Bolsa de Sídney lo hace en un 0,77%.

Por su parte, los futuros estadounidenses están totalmente planos con subidas del 0,02% para el futuro del Dow Jones y del S&P 500 mientras que el del tecnológico Nasdaq 100 está bajado un 0,02%.

Sin embargo, los futuros nocturnos europeos los estamos viendo con mayores revalorizaciones y tenemos al futuro del Dax alemán que sube un 0,83% y al futuro del Euro Stoxx 50 que lo hace en un 0,71%.

Todo ello, nos deja un escenario de apertura con hueco alcista para el Ibex 35 en torno al 0,59% y por lo tanto se alejará del soporte vital de los 8.700 puntos que hay que evitar perder.

Por otro lado, tendremos una agenda financiera en la que destaca la publicación de la batería de PMI de servicios y compuestos de las principales economías europeas y de EEUU además de la balanza comercial y por cuenta corriente de Alemania además de las ventas minoristas de la Eurozona.

Desde EEUU, tendremos además las nóminas no agrícolas, tasa de desempleo y el índice ISM de empleo del sector no manufacturero y PMI no manufacturero del ISM.