Ojo con las acciones de Repsol si pierden su nivel de soporte

Que el precio de las acciones de Repsol está sumergidas en una clara tendencia alcista desde que se marcase un doble suelo a finales del pasado mes de diciembre nadie lo pone en duda.

De hecho, incluso podríamos decir que las acciones de Repsol se encuentran en un mercado alcista desde que lograron marcar suelo en la zona de los 5 euros en el mes de noviembre del año 2020.

Desde entonces, el valor ha venido marcando una serie de mínimos crecientes que iban confirmándose también con máximos crecientes en mayor o menor frecuencia y rotundidad tal y como podemos ver en el siguiente gráfico.

Evolución de las acciones de Repsol Eduardo Bolinches ProRealTime

Y ahora, que parece que el precio del barril de petróleo comienza a relajarse del calentón sufrido por la invasión de Ucrania, el precio de las acciones de Repsol vuelve a sufrir otra recogida de beneficios.

En la medida que está corrección no se lleve por delante el mínimo anterior, es decir, que no se pierdan los mínimos del pasado lunes 7 en los 11,29 euros no habrá mucho problema, pero ya entonces el valor se apoyó sobre la media móvil de medio plazo y como tiene pendiente positiva, hoy perder los mínimos del pasado lunes implicaría también perder dicha medio móvil con el consiguiente deterioro del aspecto técnico del gráfico.

Se abriría entonces un escenario de continuidad correctiva hacia los 11 euros y que en caso de no poder contener la fuerza de las ventas llevarían al precio de la acción hasta el importante soporte de los 10,60 euros.

Allí tenemos esperando a la media móvil de largo plazo totalmente plana además de tener varios puntos de inflexión de movimientos anteriores.

Así que habrá que estar muy atentos a lo que ocurre hoy con la media móvil como medida de advertencia de lo que puede venir luego.

Solo manteniendo los mínimos de hoy, y por lo tanto, la media móvil de medio plazo será descartable dicho escenario correctivo y en caso de reconquista de los 11,65 euros podremos pensar en un rebote hacia la zona, en primer lugar, de los 12 euros, y posteriormente si se rompen los 12,35 euros.

Guerra Rusia -Ucrania

