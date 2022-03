Todo preparado para un desplome del mercado

Lo más probable es que esta semana vayamos a asistir al mayor error por parte de la Reserva Federal estadounidense en la historia de la humanidad. Nadie es consciente de que nos encontramos en un final de ciclo económico que se ha visto impulsado de forma importante por el regreso de la capacidad productiva tras la salida de los momentos más duro de la pandemia y que ha provocado un repunte brutal de los precios de las energías que se ha visto también incrementando por la guerra en Ucrania que ha disparado también los precios de las materias primas.

Esto nos ha dejado una inflación en el pasado mes de febrero del 7,9% en EEUU (7,6% en España) que mete tanto a la Reserva Federal estadounidense como al Banco Central Europeo entre la espada y la pared.

No tienen más opción que subir los tipos de interés, pero si lo hacen nos meten de lleno cuando menos en una estanflación con el consiguiente riesgo de acabar en una severa recesión. Y, mientras esto ocurre, el mercado de valores intenta aferrarse a los niveles últimos de soporte antes de caerse por el acantilado tal y como podemos ver en el siguiente gráfico.

Los rebotes del mercado de valores son fuertes y dejan a más de un inversor con posiciones bajistas temblando hasta el punto de hacerle pensar que no está en la dirección correcta, pero esto forma parte de las características del inicio de un mercado bajista. Las mayores subidas del mercado de los últimos 15 años se produjeron precisamente en el otoño del año 2008 cuando al mercado todavía le quedaba por perder un 40% adicional.

Así que no se equivoquen, lo que estamos viendo no es más que el principio de un mercado bajista que tiene que purgar cuando menos toda la subida desde los mínimos del marzo pandémico del año 2020 por no pensar que lo hará desde los mínimos de marzo del 2009 que es realmente un escenario totalmente viable.

El dinero inteligente lo sabe, y tal y como podemos ver en el gráfico anterior, están saliendo rápidamente del mercado de valores aprovechando las reacciones alcistas dentro de este compás de espera para encontrar otra nueva excusa para caer fuertemente.

La certificación fehaciente de una subida de tipos por parte de la Reserva Federal estadounidense esta próxima semana bien podría ser la excusa que provoque el próximo colapso.

