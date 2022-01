BNP Paribas sale del grupo de bajistas en Repsol tras aclarar un "error" en sus cortos

Ni rastro de la posición bajista contra Repsol con la que BNP Paribas parecía haber empezado el año. Los cortos que el banco llegó a declarar por hasta un 0,64% de la energética han desaparecido de los registros del supervisor este martes después de que la entidad francesa haya alegado un "error" de comunicación.

De acuerdo con la versión ofrecida por BNP Paribas a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y a EL ESPAÑOL-Invertia, el malentendido tiene su origen en la sede central del banco en París. Desde allí se envían a los distintos supervisores europeos las notificaciones sobre posiciones cortas que en cada caso se exigen.

"El error está en que esta vez se envió como posición corta lo que en verdad era una cobertura frente a posiciones bajistas en Repsol de algunos clientes", explican desde la entidad francesa. Unas aclaraciones que, debidamente justificadas, se han ganado el visto bueno de la CNMV, que ha eliminado todo rastro de estas comunicaciones en sus registros.

Cobertura habitual

La maniobra señalada como origen del "error" se trata una práctica habitual de los bancos de inversión, que no están obligados a descubrirse como bajistas siempre que se limiten a establecer estas coberturas sobre las carteras de sus clientes y no tomen las posiciones cortas a cuenta de estos. De este modo, BNP Paribas ya no figura ni siquiera entre los inversores que en algún momento han declarado posiciones bajistas en Repsol.

El caso es que con fecha del pasado jueves, tal y como recogió este portal, el banco francés llegó a declarar un 0,64% del capital social de Repsol. Un porcentaje comunicado por error que equivalía a una inversión de 102,7 millones de euros apostados contra la evolución bursátil de más corto plazo de la energética española, que en el último año acumula una remontada del 24%.

Además, se ha dado la circunstancia de que, pese a las explicaciones ofrecidas por BNP Paribas, el error fue continuado. En este sentido, ya el pasado día 5 de enero el banco galo se descubrió equívocamente por primera vez como bajista relevante de Repsol con un 0,58% de sus acciones.

Cabe señalar que, conforme a la normativa española, cualquier inversor que supere el 0,5% de una cotizada en posiciones cortas debe descubrirse ante el supervisor y el conjunto del mercado. Si se queda por debajo de este umbral pero se rebasa el 0,2%, basta con solo comunicar la posición a la CNMV para sus tareas internas de vigilancia.

Un solo fondo

Tras la aclaración del fallo, tan solo un bajista permanece como relevante conforme a los criterios del supervisor. Se trata del fondo estadounidense ExodusPoint Capital Management, que apenas se queda en el mínimo 0,5% del capital. Una cota que conserva invariable desde el pasado 28 de diciembre conforme a los archivos de la institución que preside Rodrigo Buenaventura.

En los registros históricos de la CNMV figuran otros cinco inversores institucionales que en algún momento han tenido esta condición pero ya no. De más reciente a más antiguo por abandono de su apuesta bajista son Steadfast Capital Management (2017), Soroban Capital Partners (2016), Passport Capital (2015), Millennium International Management (2015) y HSBC (2012).

En ningún caso figura ya BNP Paribas. Sí que con su error de comunicación ha dejado al descubierto que varios de sus clientes aglutinan un pellizco de acciones con estrategias bajistas, si bien individualmente sus posiciones son más anecdóticas que significativas para anticipar la evolución bursátil de Repsol.

Sigue los temas que te interesan