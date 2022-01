Las acciones de IAG comienzan el año 2022 volando alto

El año 2022 está comenzando de manera estupenda para las acciones de IAG que están acumulando una ganancia superior al 5,5 por ciento en una sesión en la que el selectivo español intenta acercarse a los 8.800 puntos.

Por lo tanto, todo parece indicar que no se está amedrentando de ver la evolución de los contagios de coronavirus en las últimas sesiones y ha salido disparada en el día de hoy para, en primer lugar, hacerse con la media móvil de medio plazo que pasa por los 1, 762 euros y, en segundo lugar, pelear como lo está haciendo ya por hacerse con los 1,80 euros.

Tal y como podemos ver en el siguiente gráfico la siguiente resistencia se encuentra en los 1,846 euros. Es un nivel bastante importante porque ha hecho de punto pivote desde hace varios meses e inclusive de suelo temporal en el último triángulo recto bajista.

Evolución de las acciones de IAG Eduardo Bolinches ProRealTime

Por lo tanto, habrá que prestar mucha atención a lo que ocurra en las inmediaciones de este nivel puesto que lo más probable es que no pueda con él en el primer intento.

No obstante, a favor de la acción hay que decir que viene avalada por una figura de doble suelo gestada desde finales del pasado mes de noviembre que al romper la zona de los 1,70 euros quedó confirmado y le otorga una subida hasta la zona de 1, 93 euros.

Así que es cuestión de no asustarse si no puede con los 1,846 euros en el primer intento porque siempre que no se descuelgue perdiendo los 1,76 euros deberíamos ver nuevos intentos de ruptura de dicha resistencia.

Otra cosa muy distinta es el testeo y ruptura de la zona de los 2 euros. Este hecho implicaría la ruptura de una pauta de máximos decrecientes desde el pasado mes de marzo y sería un escenario demasiado positivo para el momento actual en el que todavía tenemos mucha incertidumbre sobre si la evolución de la pandemia va a provocar nuevas restricciones de movimiento de pasajeros.

No obstante, si vemos la media móvil de largo plazo que en estos momentos pasa por los 2,04 euros sería sin duda una gran declaración de intenciones.

