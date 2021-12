Dónde invertir en bolsa hoy: Talgo, Santander, eDreams Odigeo y Naturgy

El selectivo español consigue hacerse con los 8.500 puntos y ahora es momento de ver si de verdad hay ganas de construir un buen rally de Navidad acabando el año por encima de los 8.600 puntos.

No obstante, mientras que no veamos dos cierres consecutivos por encima de esos 8.600 puntos, no conseguiremos la tranquilidad necesaria para poder pensar seriamente en ello.

En cualquier caso, pase lo que pase, siempre tenemos un conjunto de valores que lo están haciendo formidablemente bien y varios de ellos son dignos de estar en mi panel de control. Se encuentran en un momento técnico muy importante, además de tener a muchos inversores atentos a ellos.

1) Talgo: Seguimos en el valor mientras logre mantenerse por encima de los 5 euros por si los rumores de opa lo calientan cuanto menos como para alcanzar el siguiente objetivo de testear los máximos anuales en los 5,43 euros.

2) Santander: Lentamente va recuperándose de las caídas de semanas anteriores y ahora debemos estar atentos para ver qué es lo que ocurre con la resistencia de los 2,92 euros por si se gira a la baja y pierde los 2,82 euros.

3) eDreams Odigeo: Cierra por encima de los máximos anuales en formato intradiario en los 8,68 euros y ahora debemos ver qué es lo que ocurre con la siguiente resistencia quedó pendiente en 2014 en los 8,85 euros.

4) Naturgy: Nuevos máximos históricos en un valor que no conoce resistencias, por lo que solo debemos vigilar que no perdamos los 27,10 euros.

Evolución de los valores bajo seguimiento Eduardo Bolinches VisualChart

