Las acciones de Inditex aguantan ante un importante soporte, ¿compramos ya?

Los resultados de Inditex no defraudan a la hora de ver movimientos bruscos en la apertura de la sesión en la que se hacen públicos y el día de hoy no es ninguna excepción.

Situación bastante comprometida la que estamos viendo en las acciones de Inditex que en estos momentos vuelven a la zona de mínimos tras una tímida reacción alcista en la que le ha sido imposible mantener los 28 euros.

Así pues, y teniendo en cuenta que tras el cierre del mercado de hoy de futuros y opciones en el Ibex 35 a las 20 horas conoceremos las proyecciones económicas de la Reserva Federal estadounidense y posterior conferencia de prensa de su presidente, Jerome Powell, parece que lo más factible es esperar a la sesión de mañana siempre y cuando la acción no vuelva a girarse al alza y reconquiste los 28,50 euros.

Solo de esta manera podríamos pensar que la presión de venta en la apertura de la sesión de hoy ha terminado. Ante este escenario no sería ninguna locura aprovechar la entrada en dichos niveles de precios para una primera toma de contacto con la acción entrando como mucho con un tercio de la cantidad de dinero con la que solamos operar.

Como podemos ver en el siguiente gráfico, el precio de la acción ha vuelto a frenarse en las inmediaciones de los mínimos del pasado mes de noviembre ya que ha estado tan solo unos pocos segundos por debajo de los 27,8 euros en la sesión de hoy instantes después de su apertura por el efecto de los stops automatizados de pérdidas, por lo que realmente podemos decir que el valor se encuentra ante una clara zona de soporte.

Evolución de las acciones de Inditex Eduardo Bolinches ProRealTime

No obstante, perder este nivel de precios y, sobre todo, confirmando con la perforación de los mínimos de la sesión de hoy, implicaría una continuidad correctiva hacia los mínimos de este verano que se encuentran ligeramente por debajo de los 27 euros.

De ahí la importancia de no entrar con todo el importe en la acción como precaución para tener más liquidez si el valor cae a la zona de 27 euros.

Mientras que no veamos cotizaciones por debajo de los 26 euros el aspecto técnico de Inditex no cambia de manera alarmante, si bien es cierto que tenemos una pauta de mínimos crecientes quebrada a la baja, pero realmente hasta que no veamos la pérdida de los 26 euros no podemos concluir que la acción se encuentra en serios apuros tales que nos deberían llevar a proteger de alguna forma la posición en el valor pensando que en el corto plazo ver una caída adicional hacia la zona de los 24 euros.

Mientras esto no ocurra, debemos seguir esperando en primer lugar un proceso de pullback a la línea tendencia ascendente rota y, por lo tanto, un regreso a la zona de los 30,50 euros. A partir de ahí, será momento de valorar si la acción se vuelve a girar a la baja y por lo tanto debemos vender o por el contrario, continúa subiendo para ir a testear la zona de máximos anuales.

