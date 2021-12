Wall Street estrena diciembre con rebote apoyado en las cifras de empleo

Wall Street estrena diciembre vestido de verde. Los principales índices de la bolsa neoyorquina se decantan por el rebote tras las precipitadas caídas de la víspera gracias, fundamentalmente, al buen tono de la estadística ADP de creación de empleo. Una solvencia que, sin embargo, suma presión a las dudas desencadenadas en torno a lo transitorio o no de la escalada de inflación.

Esta cuestión, que lleva tiempo pululando sobre la mayor economía del mundo y planteando cuál es la mejor vía para cimentar en sólido su recuperación de la pandemia, se ha reavivado a la luz de los últimos comentarios de Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal de EEUU (Fed) al respecto. Aunque no ha cambiado el sentido de su mensaje, sí que ha modulado el tono respecto a la hasta ahora siempre defendida "inflación transitoria".

Con este escenario, los tres grandes índices neoyorquinos cogen carrerilla al alza, siguiendo la estela de los indicadores europeos y asiáticos. El Dow Jones suma un 0,8% hasta rebasar los 34.700 puntos. Un 1% se anota el S&P 500, que sobrepasa los 4.600 enteros. Por su parte, el tecnológico Nasdaq logra alcanzar los 15.700 puntos gracias a avances del 1,2%.

Así abre Wall Street Eduardo Bolinches

En la primera sesión de este último mes del año, Powell vuelve a tomar la palabra. Y, además, también interviene en un foro público la actual secretaria del Tesoro de EEUU, su antecesora Janet Yellen.

Mientras tanto, el foco se coloca sobre la encuesta ADP de creación de empleo en noviembre. Con el registro de 534.000 nuevos puestos de empleo no agrícolas, se superan las mejores expectativas de los economistas, aunque no se igualan los 370.000 empleos del mes anterior. Algo que hace que el buen registro no sea muy pesado para las políticas monetarias del banco central.

Termómetro de la industria

En lo que respecta al PMI manufacturero de noviembre, segundo dato clave de la jornada, buenas noticias, pero también más cautas que hace un mes. El indicador industrial se ha quedado en 58,3 puntos frente a los 59,1 de octubre.

Más enérgico ha sido el PMI manufacturero del ISM, que ha alcanzado los 61,1 puntos. Un dato que se ha situado una décima por encima de lo previsto por el consenso y tres más allá de lo publicado en octubre.

Vacunas, tabaco y un CEO

Por lo que se refiere al terreno corporativo, castigo para las acciones de Moderna. La farmacéutica cae cerca de un 9% después de que su consejero delegado, Stéphane Bancel, haya mostrado dudas sobre la eficacia de las vacunas comercializadas actualmente contra la Covid para la variante ómicron.

La tecnológica Groupon también se coloca en la picota. En este caso, las acciones de la compañía de descuentos suben un 6% después de haber anunciado la elección como nuevo consejero delegado a Kedar Deshpande. Actualmente, trabajaba como primer ejecutivo de la tienda de moda online Zappos. El elegido tomará posesión de su cargo el próximo 10 de diciembre.

Un más cauteloso 3% suben los títulos de Philip Morris International a pesar de haber empeorado sus previsiones de negocio para este año. La compañía tabaquera espera referir beneficios por entre 5,74 y 5,79 dólares por acción en 2021.

