El Ibex rebota un 0,62% pero aún se detecta mucha cautela en las bolsas

El Ibex, como el resto de bolsas mundiales, se ha apuntado al rebote generado tras la calma que ha proporcionado un fin de semana de declaraciones quitando importancia a la gravedad de la nueva variante del Covid-19. Pero ha sabido a poco, a pesar de haber llegado a cotizar en 8.562, el cierre ha quedado en 8.455, un 0,62% de subida.

Hoy Asia cerró a la baja, ajustando las bajadas europeas y estadounidenses del viernes, y tanto Wall Street como el resto de plazas europeas han llegado a subir con fuerza, pero al cierre europeo están lejos de los máximos del día. Aún están lejos de recuperar las caídas del viernes.

Pocos valores han bajado hoy y los dos que más lo han hecho han sido Grifols (-2,53%), que ha marcado mínimos anuales, y Meliá (-1,92%), que cae por segunda sesión consecutiva.

Las subidas más destacadas han sido las de ACS (+2,47%), Fluidra (+2,43%, Amadeus (+2,36%), Solaria (+2,29%) y Repsol (+2,1%).

La última sesión de la semana pasada fue la peor del Dow Jones en el año y la peor de varios índices europeos, incluyendo al Ibex. No obstante, la esperanza es que haya quedado en una sesión de pánico y se retome la tendencia alcista, se ha visto mermada hoy por la poca fuerza del rebote en comparación al desplome del viernes.

Algo similar ocurre con el crudo, que tras cotizar en 82 dólares el barril brent el jueves y a 73 el viernes, hoy ha marcado un máximo en 76,7 pero ahora cotiza por debajo de 75.

Las criptos también sufrieron mucho el viernes (salvo una llamada omicron) pero el bitcoin no perdió los 53.000 y hoy recupera los 57.000, si bien también están lejos de máximos de hoy, que fueron en 58.300

El euro/dólar, que llegó a recuperar 1,13 tras haber cotizado por debajo de 1,12 la semana pasada, hoy está a 1,126 mientras el oro vuelve a perder los 1.800 dólares la onza y cae hasta los 1.787.

La renta fija, que tanto bajó sus rentabilidades el viernes, hoy está subiéndolas, si bien, como le pasa a la bolsa, aún quedan lejos los niveles del jueves.

El Índice de Precios de Consumo subió un 0,4% en noviembre en relación al mes anterior y situó su tasa interanual en el 5,6%, dos décimas más que en octubre y su nivel más alto en 29 años, debido el encarecimiento de los alimentos y, en menor medida, de las gasolinas. Es la undécima tasa positiva consecutiva.

El INE incorpora en el avance de datos del IPC una estimación de la inflación subyacente (sin alimentos no elaborados ni productos energéticos), que aumentó en noviembre tres décimas, hasta el 1,7%, la mayor desde julio de 2013.

El Índice General de Precios de Exportación de los productos industriales registró un aumento interanual del 15,7% el pasado mes de octubre, tres puntos más que en septiembre y su mayor repunte interanual desde el inicio de la serie, en enero de 2006. Por su parte, los precios de importación de dichos productos subieron un 22,8% en comparación con octubre de 2020, tasa casi 7,5 puntos superior a la del mes anterior y la más alta también desde enero de 2006.

Berkeley ha decidido estudiar "de inmediato" acciones legales contra la decisión del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico de rechazar la autorización para la construcción de una planta de uranio en Salamanca. Sus acciones han tocado hoy mínimos históricos en 0,12 euros.

Deutsche Bank ha superado por primera vez el 5% de participación en el capital de OHLA, al mismo tiempo que Goldman Sachs ha incrementado su exposición a la constructora, superando a Villar Mir y convirtiéndose en el tercer mayor accionista, solo por detrás de los Amodio y Sand Grove.

Gigas ha disparado un 374% sus ingresos hasta septiembre para alcanzar los 37 millones de euros. La compañía de servicios digitales, que cotiza en el BME Growth, ha registrado un beneficio bruto de explotación ajustado (Ebitda) de 8,9 millones de euros, lo que supone un incremento interanual del 356%.

Hacienda recauda por la 'Tasa Tobin' 237 millones hasta octubre, de los 850 millones previstos para este año.

Las acciones de BT se disparan este lunes alrededor de un 8% tras conocerse que el conglomerado indio Reliance Industries está estudiando lanzar una oferta para comprar o intentar hacerse con una participación de control en la teleco británica, según publica el periódico Economic Times. Tras la opa sobre Telecom Italia es la segunda operación en pocos días que considera que una empresa del sector cotiza por debajo de su valor y despierta el interés comprador. Sin embargo, la influencia sobre las acciones de Telefónica, tras las medidas del gobierno para evitar que alguien pueda hacer lo mismo con ella, está siendo muy limitada.

La confianza de los consumidores de la eurozona cumplió las expectativas del mercado al mantenerse prácticamente sin cambios en -6,8 puntos en noviembre. Sin embargo, la confianza económica de España sufre la mayor caída en noviembre entre las grandes economías de la UE (109,3 puntos, frente a los 111,9 de octubre).

La inflación de Alemania ha subido hasta el 5,2% en el mes de noviembre, en tasa armonizada un 6%, en cualquier caso son los números más altos desde 1992.

En el mercado inmobiliario chino, sigue la crisis: Fantasia Holdings suspendió la negociación de acciones de la empresa hoy en espera de la publicación de información. El jueves, el desarrollador dijo que se presentó una petición de liquidación contra una unidad relacionada con un préstamo pendiente.

Villeroy, del BCE, ha intentado tranquilizar los ánimos: "Los efectos económicos de las sucesivas olas de Covid han sido cada vez menos perjudiciales, Omicron no debería cambiar tanto las perspectivas económicas."

"No hay necesidad de endurecer la política monetaria en este momento para controlar la inflación que está siendo impulsada por factores temporales", dijo Fabio Panetta, miembro de la Junta Ejecutiva del BCE. "En algunos países, el aumento de los precios ha generado angustia", dijo Panetta en un evento en Florencia, Italia. “El banco central no está interviniendo porque si lo hiciera, generaría más daño que beneficio. Es como una enfermedad, no todos los medicamentos son buenos para todas las enfermedades ".

Cuatro funcionarios del BCE (Schnabel, Francois Villeroy de Galhau, Klaas Knot y Robert Holzmann), se pronunciaron la semana pasada a favor de mantener la flexibilidad en suspenso dentro del PEPP. Eso podría significar un compromiso para reiniciar las compras si es necesario, o un uso más estratégico para reinvertir la deuda rescatada. La flexibilidad dentro de PEPP "nos ha servido bastante bien", dijo Knot.

Un proveedor de servicios de datos en la nube propiedad, en parte, de un magnate indonesio ha sido la oferta pública inicial con mejor rendimiento del mundo este año, aumentando su cotización en más de 100 veces desde que sus acciones salieron a la bolsa en enero. PT DCI Indonesia se ha disparado un 10,852% desde su inicio de cotización el 6 de enero.