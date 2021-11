La Fed cumple el guión: mantiene tipos y anuncia la retirada de estímulos prevista

El mercado tenía claro lo que acaba de anunciar la Fed que supone el comienzo del llamado tapering. Sólo quedaba la duda sobre cómo se ejecutaría y ha quedado despejadas, cumpliéndose también lo previsto.

Actualmente la Fed está adquiriendo cada mes 80.000 millones de dólares en bonos del Tesoro y 40.000 en MBS (papel hipotecario), esta cantidad se reducirá a razón de 10.000 y 5.000 millones de dólares cada mes, respectivamente, hasta llegar a cero.

La reacción de los mercados tras el anuncio de la Fed ha sido de bolsas arriba, marcando nuevos máximos históricos tanto el S&P500 como el Nasdaq como el Dow Jones. Sin embargo, el dólar no se ha movido y los bonos han tenido un leve repunte de rentabilidades.

Una vez el programa de compras haya cesado, el mercado piensa que la Fed no tardará mucho en subir los tipos de interés, aunque es especular mucho, ya que eso sería en la segunda mitad de 2022 (el mercado la descuenta para julio) y quizás en el último trimestre.

En cualquier caso, no ha habido referencias a subidas de tipos de interés, y éstos han quedado igual.

Comunicado resumido

La trayectoria de la economía sigue dependiendo del curso del virus. Se espera que los avances en la vacunación y la relajación de las restricciones de la oferta apoyen un aumento continuado de la actividad económica y el empleo, así como una reducción de la inflación (que consideran transitoria). Siguen existiendo riesgos para las perspectivas económicas. El Comité pretende alcanzar el máximo de empleo y una tasa de inflación del 2% a largo plazo.

El Comité decidió mantener el rango objetivo para el tipo de los fondos federales en el 0 a 0,25% y espera que sea apropiado mantener este rango objetivo hasta que las condiciones del mercado laboral hayan alcanzado niveles consistentes con las evaluaciones del Comité sobre el máximo empleo y la inflación haya subido al 2%.

A la vista de los importantes avances que la economía ha realizado hacia los objetivos del Comité desde el pasado mes de diciembre, el Comité ha decidido comenzar a reducir el ritmo mensual de sus compras de activos netos en 10.000 millones de dólares para los valores del Tesoro y en 5.000 millones de dólares para los valores respaldados por hipotecas de las agencias.

El Comité considera que probablemente sea conveniente reducir el ritmo de las compras de activos netos cada mes, pero está preparado para ajustar el ritmo de las compras si lo justifican los cambios en las perspectivas económicas.

Votaron a favor de la medida de política monetaria Jerome H. Powell, presidente; John C. Williams, vicepresidente; Thomas I. Barkin; Raphael W. Bostic; Michelle W. Bowman; Lael Brainard; Richard H. Clarida; Mary C. Daly; Charles L. Evans; Randal K. Quarles; y Christopher J. Waller.

Contraste con el BCE

En unas declaraciones hechas hoy por la gobernadora del BCE, Christine Largarde, ha descartado una subida de tipos en la Zona Euro el próximo año.

BCE espera que el PEPP (programa de bonos pandémicos) finalice el próximo mes de marzo y que la recalibración de los instrumentos se produzca en la reunión de diciembre, pero no se espera que se toque la QE e, incluso, es posible que cuando acabe el PEPP se añada otro programa más de compras por un volumen menor.

Sin embargo, el Bank of England es, de los grandes bancos centrales occidentales, el que parece va a subir tipos de interés antes. Quizás tan pronto como este jueves. o en diciembre pero se espera lo haga este año. Y ellos ya han acabado el programa de compra de bonos.

Rueda de prensa de Powell

Esta misma semana se filtró que la decisión sobre a quién nominaría Biden para otro periodo al frente de la Reserva Federal se anunciaría pronto, y la mayoría piensa que volverá a optar por Powell, si bien una parte del partido demócrata se inclina por Lael Brainard, una economista, exsubsecretaria del Departamento del Tesoro de Estados Unidos y que se ha desempeñado en la Junta de la Fed desde 2014.

Nada ha dicho en el discurso sobre su futuro, y las ideas a resaltar han sido que cree que la participación en el mercado laboral es baja debido al envejecimiento de la población. La tasa de desempleo está minusvalorando el déficit de trabajadores que hay. Existe una gran dificultad por parte de las empresas para cubrir puestos de trabajo.

No cree que las subidas actuales de salarios sean un problema. Comenta que los salarios están subiendo mucho pero no está preocupado porque los salarios no suben por encima de la inflación y las mejoras de productividad.

Advierte que el crecimiento del PIB se ha desacelerado mucho, por fin la FED hace mención a esto…aunque asegura que en este trimestre se volverá a acelerar.Ha resaltado que la demanda agregada ha sido muy fuerte.

En cuanto a la inflación, nsiste en que los desequilibrios de la oferta y la demanda contribuyeron a aumentos considerables de precios sumado a los cuellos de botella que duran más de lo esperado. Dice que la FED poco puede hacer a este respecto.

Aunque cree que la inflación caerá bastante ya en el próximo trimestre, advierte que los cuellos de botella sí pueden durar un poco más.

Asegura que si tuvieran que modificar el ritmo del tapering por alguna razón, no van a sorprender a los mercados y lo dirían con tiempo. Y añade que usarán todas sus herramientas para que la inflación transitoria no se convierta en permanente.

Comenta que el tapering no tiene nada que ver con subidas de tipos de interés. Insiste que ahora no es momento de subir los tipos, algo que ha alegrado a las bolsas.

Los motivos que da es que ve que la economía ha mejorado, pero que tiene un largo camino hasta regularizar la situación de la crisis anterior.