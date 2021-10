Analistas bursátiles de Banco Sabadell se muestran neutrales en el corto plazo aunque alcistas en el largo

Los analistas de Banco Sabadell en su informe mensual recién publicado, dicen mantener una visión neutral para la Bolsa en el corto plazo, también entre cíclicos/defensivos, pero favoreciendo el growth vs value en Europa. Además, se muestran Neutrales entre Emergentes versus desarrollados.

“El 30/9/21 subimos nuestra recomendación del sector Energía a Neutral desde infraponderar ante el agravamiento de la crisis energética. El índice agregado de temperatura de mercado sigue bajando, sobre todo por la pérdida de momentum y la macro, que esperamos siga deteriorándose dado que esperamos retrocesos adicionales del PMI manufacturero. Esta peor evolución en los indicadores irá acompañada de decepciones macro que a su vez darán lugar a revisiones moderadas a la baja de los beneficios por acción (-3% en emergentes y -4% en desarrollados)."

“Esto último sería congruente con correcciones medias de los índices de -3,0%/-5,0% a 3 meses. Por estilos el growth lo hizo peor que el value a ambos lados del Atlántico en el último mes y las large han perdido terreno vs small en EEUU y Eurozona, pero no así en España.”

Buen tercer trimestre

En cuanto a los Resultados del tercer trimestre esperan que tengan un tono positivo que sirva de soporte a las bolsas.

En el S&P 500 esperan un crecimiento del BPA 3T’21 de +28,4% vs +91,7% en 2T’21 (con cíclicas y financieras liderando) y recalcan que la campaña ha empezado con buen pie. Para el BPA 2021/22 el consenso mantiene su expectativa de +45,3% y +9,5% (vs +35,0% y +9,0% estimado por ellos, Top Down).

En el Euro STOXX el consenso espera un crecimiento del BPA 3T’21 del +45,4% vs +185,4% en 2T’21 tras revisarse desde el final de la campaña anterior un -4,0%. Para el BPA 21/22 se estima +66,9%/+10,1% para Euro STOXX y +59,1%/+8,7% para Euro STOXX 50 (vs +38%/+12% BSe Top Down). “Con todo, el BPA’22-23 de consenso nos sigue pareciendo optimista.”

Inflación y falta de suministros

Explican que los indicadores de actividad se seguirán viendo afectados por los problemas de suministros y esto penalizará el crecimiento a 6 meses, aunque las perspectivas siguen siendo buenas a 12-24 meses.

Estos problemas, junto al incremento en los costes de transporte y energéticos, presionan la inflación al alza, que se mantendrá en niveles elevados durante el primer semestre de 2022, según ellos, “y sólo se moderarían de forma significativa en la segunda mitad de 2022.”

No obstante, "no encontramos una relación histórica clara entre incrementos de costes y deterioro de Margen EBITDA a ambos lados del Atlántico y no esperamos demasiado impacto en 2021 (sería marginal en el último trimestre de 2021) y muy moderado en 2022-23.”

“Por sectores, en el S&P 500 los más afectados (con mayor riesgo de decepción) serían Consumo no Cíclico junto a Farma, Telecos y Consumo Cíclico. En Euro STOXX los riesgos estarían en Alimentación, Retail, Farma y en menor medida en Autos, Químicas y Construcción.”

Ven que puede haber decepciones tanto en el S&P 500 como en el Euro STOXX dado que el consenso espera nuevas mejoras de márgenes.

Sigue los temas que te interesan