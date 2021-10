Acciones paneuropeas, más procíclicas y con valoraciones más atractivas

Sin embargo, el crecimiento en todo el sector privado se desaceleró al final del tercer trimestre, según las cifras preliminares. El PMI compuesto de la Eurozona cayó de 59,0 a 56,1 puntos, con un crecimiento más lento en los sectores manufactureros y de servicios. En septiembre, el PMI de servicios de la Eurozona cayó de 59,0 a 56,3 puntos, con el PMI manufacturero disminuyendo de 61,4 a 58,7 puntos.

Tanto Alemania como Francia registraron un crecimiento más lento, con el PMI manufacturero de Alemania cayendo de 62,6 a 58,5 puntos. El EuroStoxx600 y el DAX30 cayeron un 3,19 y un 3,63% respectivamente, con el CAC40 terminando el mes con una caída del 2,40%.

El Banco Central Europeo (BCE) anunció una reducción en el ritmo de sus compras de activos, pero a diferencia de la Reserva Federal (Fed), quiso enfatizar que este no va a ser el comienzo de un proceso de reducción de compras. A medida que la Fed y el Banco de Inglaterra (BoE por sus siglas en inglés) emprenden un camino hacia tipos de interés más altos, es probable que el BCE se vaya quedando atrás.

La otra noticia clave de la eurozona al finalizar el trimestre ha sido el resultado de las elecciones alemanas. Si bien el resultado significa que la formación de gobierno y el nombramiento de un nuevo canciller que sustituya a Angela Merkel podría tomar un tiempo, el resultado parece indicar que el cambio no va a tener un impacto significativo en la evolución de la renta variable europea.

Tenemos pues un entorno de bajas valoraciones y crecimiento algo más lento, en un entorno de continuidad en las políticas monetarias del BCE y una perspectiva de estabilidad política y económica tras las elecciones alemanas. Un escenario que, comparado con el estadounidense, ofrece mayor estabilidad y mayor potencial para los próximos meses.

Se han seleccionado los fondos de la categoría VDOS de Renta Variable Internacional Europa que, invirtiendo en mercados de países europeos, obtienen la calificación de cinco estrellas de VDOS y requieren una aportación mínima de hasta 6.000 euros. De este grupo de fondos, el más rentable en el año es la clase A2 en euros de BLACKROCK EUROPEAN OPPORTUNITIES EXTENSION revalorizándose un 27,37% y un 37,58% a un año, con un dato de volatilidad de 18,69%.

Busca maximizar los beneficios totales mediante el uso de una estrategia de extensión, lo que significa que, además de tener hasta el 100% de los activos del expuestos a acciones ordinarias mediante posiciones largas o largas sintéticas, puede entrar también en posiciones cortas sintéticas para lograr exposición adicional a la inversión y los beneficios de esas posiciones cortas sintéticas se utilizan para comprar posiciones adicionales largas sintéticas (en líneas generales en la misma proporción que las posiciones cortas de las que es titular).

Invierte como mínimo un 50% en empresas de capitalización pequeña y mediana, gestionando el tipo de cambio de forma flexible. Sus mayores posiciones corresponden a DSV PANALPINA A/S (6,77%) ROYAL UNIBREW A/S (6,11%) LONZA GROUP AG (5,50%) NOVO NORDISK A/S (5,30%) y TELEPERFORMANCE (3,59%).

La inversión mínima requerida para suscribir la clase A2 en euros de este fondo es de 5.000 dólares (aproximadamente 4.312 euros) aplicando a sus partícipes una comisión fija de 1,50% y de depósito de 0,40%. Además, una comisión variable de 20% sobre resultados positivos entre el fondo y su índice de referencia, el S&P Europe BMI.

Con el foco puesto en la región nórdica, NORDEA 1-NORDIC IDEAS EQUITY FUND gana un 23,29% por rentabilidad desde el pasado 1 de enero en su clase BC en euros y un 34,78% en el último periodo anual, con una controlada volatilidad en este último periodo de 13,59% que lo posiciona entre los mejores de su categoría, en el quintil cinco, por este concepto.

Invierte principalmente en títulos de renta variable de empresas nórdicas. Al gestionar activamente la cartera, el equipo de gestión selecciona las empresas que parecen ofrecer mejores perspectivas de crecimiento y características de inversión. De acuerdo con nuestra base de datos, integra además los factores ASG (Ambientales, Sociales y de Gobernanza) en su proceso inversión, aplicando las estrategias de Exclusión e Integración. Entre las mayores posiciones en su cartera encontramos acciones de Novo Nordisk A/S (9,56%) Tryg A/S (6,82%) Sampo plc (6%) Evolution AB (publ) (5,92%) y Swedish Match AB (5,20%). Sus partícipes soportan una comisión fija de 1,10 por ciento.

La clase B en euros de BELLEVUE FUNDS (LUX) - BB ENTREPRENEUR SWITZERLAND es otro de los fondos más rentables en el año de esta categoría, revalorizándose un 20,33%, mientras que a un año su rentabilidad es de 32,72%, con una controlada volatilidad de 13,26% que, como al anterior, lo posiciona en el quintil cinco.

Las acciones en su cartera se eligen cuidadosamente entre empresas suizas administradas por su propietario en base a una serie de parámetros: 1) Uno o más accionistas tienen participaciones significativas (al menos el 20 por ciento) y tienen una influencia decisiva en la política corporativa y 2) Cotizan en una Bolsa establecida. Sus mayores posiciones incluyen acciones de Logitech International SA (4,19%) Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG (3,75%) Swissquote Group Holding SA (3,27%) Kuehne und Nagel International AG (3,21%) y Zur Rose Group AG (3,20%). Aplica una comisión fija de 1,60% y de depósito de 0,40%.

Si bien Estados Unidos supone una apuesta de larga duración, también es un mercado más caro, con una prima de PER ajustada al ciclo casi récord en comparación con Europa. Suponiendo que el crecimiento del PIB se desacelerará, pero se mantendrá por encima del potencial hasta 2022, tendría sentido que en los próximos 12 meses el mercado más procíclico y de mayor valor relativo de los dos ofreciera mayores oportunidades.

