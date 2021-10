El Ibex entra en el mejor tercio del año con muchas dudas sobre la economía

La estacionalidad estadística no deja dudas: empezamos el mejor trimestre para la bolsa, y eso incluye también al Ibex. Sin embargo, las dudas respecto a la evolución de la economía pueden frenar el optimismo.

El reciente dato de IPC interanual del 4% sumado a la revisión a la baja (del 2,8% al 1,1%) del crecimiento en el pasado trimestre, generan dudas sobre cómo le pueda ir a la economía española en el último cuarto del año.

La estadística desde luego está a favor de invertir en Ibex

cuartosIBEX

Pero esto es una media, no tiene por qué ocurrir este año, así como tampoco ha sido el trimestre actual tan negativo como el que marca la imagen.

En cualquier caso, el resultado es similar en el resto de bolsas occidentales. Una vez pasen las dos primeras semanas de octubre, se entra en el mejor periodo para los índices.

El IPC y la Fed

La bolsa es un mercado de expectativas y para este trimestre las perspectivas no son buenas ya que se van a cumplir dos de los hechos que menos gustan a la renta variable últimamente.

Uno es que la inflación marcará máximos, casi seguro, en noviembre, a escala mundial.

Otro es que ese mismo mes, la Fed empezará a reducir sus estímulos financieros. Otro hecho que asusta bastante a los inversores.

Esto contrasta con el planteamiento de subidas continuadas desde aproximadamente mediados de octubre para ver nuevos máximos anuales en el último trimestre, descontando un comienzo de 2022 muy positivo.

La ventaja es que en Europa aún tenemos un mercado financiero inundado de la liquidez del BCE, la desventaja es si el aumento de costes puede estropear la campaña navideña, vital para muchas empresas.

Eléctricas contra bancos

Dado que, además, somos la bolsa europea que menos sube en 2021, y con los bancos liderando gracias a la nueva política de dividendos, pensar en subidas en la época del año más favorable, parece tener sentido.

Sin embargo el valor de más peso en el índice, Iberdrola, debido a la intervención directa del Ejecutivo en sus beneficios, y el resto de empresas del sector, no están en un momento boyante.

Con todo, puede que el mayor riesgo sea Wall Street, que sigue muy cerca de máximos históricos y por lo tanto, puede amplificar mucho alguna corrección asociada al comienzo de retirada de estímulos de la Fed.

Al fin y al cabo, si a la economía española no le va tan bien como se preveía hace unos meses, no por eso las empresas de mayor peso en el índice, con gran presencia internacional, no van a conseguir unos buenos resultados.

Sigue los temas que te interesan