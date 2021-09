La tormenta del siglo, ¿ahora también en los mercados?

Nunca he visto tanto destrozo en daños materiales encomo los que ha producido la última gota fría de Levante . No me hago ilusiones de que esta será la última que vea porque realmente cada varios años se producen extraordinarias descargas de agua que por desgracia producen fallecimientos. La más letal no la olvidaré jamás por el cabreo que supuso quedarme sin ver a Héroes del Silencio en el año 1989, pero al día siguientede aquel concierto.