Pharmamar intenta el rebote… y mantenerse en el Ibex

Las acciones de Pharmamar han encadenado nueve jornadas consecutivas de subidas pero su capitalización sigue estando, junto con Meliá, a la cola del Ibex. Ambos se quedan a las puertas de los 1.400 millones de euros.

El 8 de septiembre el Comité Asesor Técnico del Ibex decidirá si hay cambios o no en la composición de nuestro índice. Los 9 expertos no tendrán en cuenta sólo la capitalización pero desde luego no es un factor que juegue a favor si se deciden por alguna salida.

Además, entre los candidatos a entrar todos, salvo Sacyr, tienen más valor en bolsa que la farmacéutica gallega: Logista capitaliza 2.500 millones y Rovi cerca de 4.000.

Hay muchos factores a considerar que van más allá de la capitalización como el capital flotante y el volumen de negociación, y no hay una fórmula matemática por lo que es muy común que hasta los más prestigiosos analistas se confundan en sus previsiones de cambios.

En la última reunión –en junio- no hubo ningún cambio de los 35 componentes lo que aviva la posibilidad de que en esta ocasión sí los haya.

Evolución bursátil

Más allá de su “historia antigua” (Pharmamar era una subsidiaria de Zeltia que absorbió a su matriz, y Zeltia ya protagonizó una historia de volatilidad extrema cuando la crisis “.com”), en 2020 subió un 70% y este último enero fue el valor más rentable del Ibex con un +35%.

Sin embargo, aquellos tiempos ahora parecen lejanos. Las acciones cerraron en 72,04 en julio y en la primera sesión de agosto marcaron un máximo en 74,68 y desde entonces no volvió a recuperar esos niveles hasta este lunes. De hecho, el 6 de agosto marcó mínimos de 2021 en 68,5 euros.

Muy lejos de los máximos de febrero en los 120 euros. Sin embargo, en estos últimos compases de agosto está recuperando algo el tono. Con su actual racha de avances, está consiguiendo casi recuperar toda la pérdidas que acumula en 2021.

Los motivos del rebote pueden ser técnicos (excesiva bajada que lo había llegado a situar como el último valor en capitalización bursátil del Ibex) o por contagio de las noticias del sector farmacéutico.

Estos días se han conocido noticias alentadoras en el sector como la autorización para la tercera dosis de la vacuna en los EE.UU., la aprobación definitiva de la vacuna de Pfizer por parte de la FDA e incluso la operación corporativa por la que esta última empresa adquirió a la canadiense Trillium Therapeutics, que voló un 185% en bolsa al hacerse público el comunicado.

El Aplidín

Cuando Pharmamar era Zeltia se pasó años luchando para que fuera aprobado su antitumoral Yondelis y cualquier noticia provocaba vaivenes en la cotización. Hoy ocurre lo mismo con el Aplidin, aunque la empresa tenga más medicamentos ya en el mercado.

El Aplidin procede de la ascidia ("Aplidium albicans" es su nombre científico), un animal invertebrado que se fija a las rocas en mares tropicales. No es un producto nuevo, de hecho fue vetada su comercialización para uso humano en la UE en 2017 si bien su posible uso contra el coronavirus le abrió las puertas del mercado australiano en marzo del año pasado lo que cambió totalmente la visión sobre él.

No es raro en las empresas de su sector tanta volatilidad en bolsa: siempre está la espada de Damocles de una prueba fallida, un rechazo a la comercialización de un medicamento, un efecto secundario inesperado… Pero sus accionistas más fieles esperan que los ensayos clínicos den paso a su uso y comercialización.

