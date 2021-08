Todo preparado para atacar la resistencia más importante que tiene Acerinox

Las acciones de Acerinox han conseguido recuperar todas las caídas producidas tras el pasado profit warning de mediados del pasado mes de junio cuando el valor estaba a punto de marcar nuevos máximos anuales por encima de los 11,90 euros.

Y es que desde que marcarse mínimos en 9,50 euros el valor ha venido desarrollando una clara pauta de máximos y mínimos crecientes que le ha permitido regresar a las puertas de esos 11,90 euros y ahora dispone de una gran oportunidad para marcar nuevos máximos anuales.

No obstante, no podemos olvidar que en la pasada primavera también tuvimos máximos en 11,90 euros por lo que es un nivel que no podemos ni debemos despreciar debido a su aparente fuerza como resistencia.

Evolución de las acciones de Acerinox Eduardo Bolinches ProRealTime

Así pues, debemos estar muy atentos a lo que ocurra en las próximas sesiones, incluida la de esta tarde al tratarse de cierre semanal aunque la falta aparente de volumen de las últimas sesiones no parece presagiar que vayamos a conseguirlo en el día de hoy.

No obstante, todavía quedan muchos días por delante antes de acabar este mes y la presión compradora sigue presente en el valor por lo que es simplemente cuestión de tiempo el que podamos hacernos con esa ruptura de la resistencia en los 11,90 euros.

La estrategia más sencilla pasa por lo tanto por sumarse al valor una vez estemos en condiciones de poder confirmar dicha ruptura con dos cierres consecutivos por encima de los 11,90 euros colocando un stop de protección por debajo de los 11,40 euros para ir gestionándolo a medida que vaya subiendo la acción a favor de nuestra posición alcista.

Las siguientes resistencias se encuentran en los 12,90 euros, que son los máximos de marzo del 2015 en un gráfico ajustado por dividendos y luego los históricos en 15,70 euros. Así que presenta un ratio riesgo beneficio bastante interesante que no debemos dejar de lado.

