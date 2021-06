Los analistas recomiendan "huir" de la renta fija ante la situación actual de mercado

La recuperación económica ya es una realidad y los próximos meses serán claves para que esta se consolide. Los expertos reunidos en el foro 'Recuperación económica y nuevas claves de inversión' organizado por El Español, Invertia y EVO Banco, concluyen que "hay que salir huyendo de la renta fija".

La recuperación viene de una estabilidad en los mercados. Eduardo Ozaita director general de Evo Banco explica que "para saber la situación de los mercados es importante saber es lo que está pasando con los clientes tras la pandemia, y lo que ha pasado es que el ahorro ha crecido de manera sustancial".

"Las familias tienen dinero para invertir, los tipos de interés siguen en negativo y estamos viendo que está creciendo la inversión en fondos y en los mercados de valores. Por tanto, actualmente la posición en los mercados es que hay más liquidez, se está invirtiendo más en fondos, en valores, en hipotecas y el consumo está por venir", sostiene Ozaita.

Sara Carbonell directora de CMC Markets sigue la linea y defiende que durante la pandemia la volatilidad se ha convertido en un activo donde se ha invertido mucho. Gente muy joven se ha metido en el mundo de la inversión porque cada vez hay más información, todo el acceso tecnológico y el inversor toma decisiones de manera autónoma.

Para el economista José Carlos Díez, los mercados son muy ciclicos y en el año 2022 se espera un fuerte crecimiento económico. Sin embargo, afirma que "la Reserva Federal de Estados Unidos tiene un papel muy complicado en una economía muy difícil".

En la misma línea se mantiene el economista Javier Santacruz sostiene que "nos encontramos una diferencia sustancial entre aquellos países que ya han retomado la senda del crecimiento frente a aquellos que están empezando ahora".

"En el caso de las economías europeas también vemos diferencias muy notables donde Alemania en el primer trimestre de 2022 ya estará prácticamente recuperada frente a España que tardará mucho más", explica Santacruz.

También es importante tener en cuenta que el ahorro que se ha generado en todo este tiempo es un ahorro que está muy localizado. Sobre esta afirmación, Javier Santacruz defiende que "el ahorro no es un fenómeno generalizado en la economía española y sobre todo cuando una parte sustancial de ese ahorro es por motivo de precaución. El ahorrador no está pensando en una inversión de riesgo sino en si dentro de cuatro meses se queda en el paro o es alguien que está en el ERTE y no sale".

Una posible inflación

Respecto al hecho de que en los próximos meses se produzca una inflación. Sara Carbonell sostiene que "puede ser preocupante en Estados Unidos, evidentemente, la situación en Europa es distinta. Sin embargo, en el mercado preocupa la actuación de la FED, el dólar y las materias primas".

Por su parte, José Carlos Díez aconseja que "hay que salir huyendo de la renta fija ya que estamos en mínimos históricos, solo se puede perder y podemos ver movimientos en las divisas poco racionales".

De cara al futuro, Díez afirma que "somos muy buenos en canalizar ahorros en ladrillo por lo que hay que cambiar e invertir los ahorros en innovación o empresas tecnológicas. Si canalizas el ahorro hacia el segmento tecnológico, habrá una diversificación".

EL ESPAÑOL - EVO BANCO- FORO DE DEBATE: RECUPERACIÓN ECONÓMICA Y NUEVAS CLAVES DE INVERSIÓN

Diversificar las inversiones

En cuanto a la diversificación de las inversiones., Eduardo Ozaita cree que los fondos de inversión están muy de moda, más los fondos dedicados a la sostenibilidad y las carteras compuestas de bolsa americana. Sin embargo, sostiene que "ha habido menos demanda de fondos de naturaleza IBEX o de renta variable española".

Según Javier Santacruz, hay una temática de inversión en los sectores estratégicos, todo aquello que hace funcionar a una economía, a un país, algo que todo el mundo demanda, el sector agro alimentario o el financiero. "Hay una serie de sectores que pueden ser considerados aburridos pero en el fondo es lo que de verdad da la estabilidad y son una fuente de generación de ahorros que permite invertir en otras cosas", explica Santacruz.

Por su parte José Carlos Díez comenta que "hay que estar en esos sectores de economía circular. Hay muchas empresas en el ecosistema que van a hacer mucha inversión como son las de agroindustria, la biotecnología, el sector tecnológico vinculado a la salud. Hay que entender hacia donde va a ir la demanda

Y muy importante "hay que estar en los mercados asiáticos porque el 80% del crecimiento mundial se produce en Asia", aconseja Díez.

Pero sin duda el tema de actualidad en cuanto inversión es el de las criptomonedas. Sobre este tema, Eduardo Ozaita comenta que "ha llegado para quedarse debido al interés que genera en toda la población, hay bastante fiebre por comprar estos activos. Los bancos están en una posición de estudiarlo pero con un gran problema debido a que se desconoce el origen de los fondos para invertir en estas criptomonedas. Por nuestra parte, lo estamos estudiando y lo tenemos muy presente", concluye.