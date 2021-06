Dónde invertir en bolsa hoy: Correa, Laboratorios Rovi, Cellnex y Azkoyen

El selectivo español está muy cerca del soporte clave de los 9.000 puntos y perderlos tendrá connotaciones negativas que podrían llevar al selectivo a los 8.740.

A pesar de ello, todavía no podemos dar por hecho ese escenario puesto que también existe la posibilidad de recuperar los 9.200 puntos y borrar dicho escenario.

No obstante, pase lo que pase siempre tenemos un conjunto de valores que lo están haciendo formidablemente bien y varios de ellos son dignos de estar en mi panel de control. Se encuentran en un momento técnico muy importante además de tener a muchos inversores atentos a ellos.

1) Correa: La semana pasada fue brutalmente alcista y acabó por alcanzar el precio objetivo de los 6,05 euros aunque no pudo mantenerlos en base cierres. No obstante, si no pierde los 5,8 euros debemos esperar a ver si puede hacerse con esos 6,05 para poder pensar en los 6,8 euros que son los máximos históricos del valor.

2) Laboratorios Rovi: Cerró en nuevos máximos históricos por lo que seguimos sin referencia de objetivos. Solo debemos preocuparnos de que no pierda los 58 euros para poder permanecer en el valor.

3) Cellnex: Consigue cerrar por encima de los 50 euros este año por lo que debemos esperar a ver un segundo cierre por encima de ese nivel para valorar primero ver los 51,10 euros y posteriormente los 52,50 euros.

4) Azkoyen: Este valor está muy lateralizado desde principios del mes de marzo entre los 6 euros por la parte superior y en torno a los 5,7 euros por la parte inferior. Así que debemos estar muy atentos a una supuesta ruptura de los 6 euros que nos llevaría cuanto menos a los 6,30 euros.