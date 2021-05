Dónde invertir en bolsa hoy: BBVA, Laboratorios Rovi, Endesa y Edreams Odigeo

El selectivo español pierde los 9.200 puntos, pero continúa realmente muy lateral y por lo tanto no hay nada decidido.

No obstante, el recuperarlos es importante porque su efectividad a nivel psicológico ha quedado demostrada, pero no puede hacer magia si el sectorial bancario no acompaña.

No obstante, pase lo que pase siempre tenemos un conjunto de valores que lo están haciendo formidablemente bien y varios de ellos son dignos de estar en mi panel de control. Se encuentran en un momento técnico muy importante además de tener a muchos inversores atentos a ellos.

1) BBVA: Continuamos viendo cierres sostenidos por encima de los 5 euros si bien es cierto que ha perdido la alegría y verticalidad con la que estaba subiendo. Para poder pensar en que hay más fuerza para continuar subiendo debemos ver rotos al alta los 5,25 euros para poder seguir hacia los 5,57. Solo si pierde los 5 euros le diremos adiós.

2) Laboratorios Rovi: Continuamos con las subidas y pasamos a tener el nivel de protección en los 54,5 euros.

3) Endesa: Marca nuevos máximos anuales y ahora deberíamos ver un segundo cierre por encima de los 23,5 euros para poder hablar del siguiente objetivo en torno a los 24,15 euros.

4) Edreams Odigeo: Ya tenemos el primer cierre por encima de su resistencia de corto plazo en los 4,9 euros y ahora toca esperar una confirmación con un segundo cierre para luego el ataque a los máximos anuales en los 5,31 euros.