Ningún cambio desde el punto de vista técnico en Grifols

Los resultados publicados por Grifols respecto al primer trimestre del presente año no están teniendo los efectos que muchos inversores que han entrado tras los primeros quince minutos de contratación se esperaban.

En ese preciso momento, la acción cotizaba en los 23,22 euros acumulando casi un 3% de revalorización respecto al precio de cierre de la sesión de ayer lunes, pero lamentablemente para esos inversores que han entrado, la acción ha comenzado a devolver poco a poco la totalidad de todo lo ganado desde su precio de apertura de hoy en los 22,82 euros.

De hecho, para no afligir más dolor lo importante es que no acabe cerrando el hueco de apertura alcista de la sesión de hoy en los 22,82 euros porque entonces mostrará una enorme debilidad aunque realmente no se descubre nada nuevo que no esté ya expresado en el gráfico de la acción tal y como podemos ver a continuación.

Evolución de las acciones de Grifols Eduardo Bolinches

Con una media móvil de largo plazo (color verde) claramente con pendiente negativa que no hace más que acreditar la pauta de máximos decrecientes, el movimiento alcista de la sesión no va a poder cambiar la tendencia de fondo bajista que tiene Grifols.

Por lo tanto, todo lo que sea ver cotizaciones por debajo de los 23,69 euros que es por donde pasa ahora la media móvil de largo plazo es una clara invitación a mantenerse a la espera de ver qué es lo que ocurre con los soportes que presenta el valor.

Uno de los soportes más cercanos que tenemos en Grifols está precisamente en la otra media, la media de medio plazo y que pasa actualmente por los 22,09 euros.

De perder este nivel de precios entonces habría que fijarse en los mínimos del mes pasado en los 21,50 euros como siguiente objetivo en donde se juega un claro mensaje de extrema debilidad si se pierde.