Dónde invertir en bolsa hoy: Euskaltel, Liberbank, Acciona y Acerinox

El selectivo español se quedó a las puertas de los 8.500 puntos tras una lateralidad de cuatro sesiones y hoy deberíamos continuar con la continuidad de las subidas para acercarnos de nuevo a los 8.700 puntos.

Sin embargo, la pérdida de los 8.445 puntos traería de nuevo un proceso de lateralidad en el mejor de los casos siempre y cuando no perdamos los mínimos de la semana pasada.

No obstante, pase lo que pase siempre tenemos un conjunto de valores que lo están haciendo formidablemente bien y varios de ellos son dignos de estar en mi panel de control. Se encuentran en un momento técnico muy importante además de tener a muchos inversores atentos a ellos.

1) Acciona: Debemos ver un segundo cierre por encima de los 140 euros para poder ver el ataque a los recientes máximos históricos por encima de los 147,10 euros. Debemos esperar que lo consiga mientras que no veamos que se pierden los 136,80 euros.

2) Euskaltel: Con este valor en cartera desde que cerrase por encima de los 9,50 euros, ahora con la OPA de MásMóvil a 11,14 euros poco más se puede sacar. No obstante, no es un valor para comprar hoy quien no esté posicionado ya.

3) Liberbank: Va camino a por la siguiente resistencia en los 0,3245 euros mientras que no pierda los 0,295 euros.

4) Acerinox: Marca nuevos máximos anuales y ahora abre el camino para ir a testear la siguiente resistencia en los 11,25 euros. Para ello, solo hace falta que no se pierdan los 10,40 euros.