Wall Street responde con tímidas subidas a la presión de Yellen para agilizar estímulos

Tímidas subidas en Wall Street con los inversores muy pendientes del reciente repunte de las rentabilidades en el mercado de bonos que ha despertado los temores sobre el regreso de la inflación a medida que se implementen los estímulos económicos.

Precisamente, la secretaria del Tesoro y ex presidenta de la Fed, Janet Yellen, indicó ayer que no le preocupa que el gasto público que conllevarán esos estímulos puedan causar inflación en el futuro. Sin embargo, el mercado refleja que lso inversores no piensan lo mismo. En la última sesión de la semana, la rentabilidad del bono estadounidense a 10 años rondaba el 1,29%, desde el 1,1% de hace solo una semana y el 0,9% de principios de año.

Con este telón de fondo, y tras cerrar ayer en negativo, aunque lejos de mínimos intradía, el Dow Jones sube un 0,2% hasta los 31.564 puntos, mientas que el S&P 500 avanza un 0,3% a 3.924 puntos. Por su parte, el tecnológico Nasdaq gana un 0,4% hasta los 13.925 puntos.

Así abre Wall Street Eduardo Bolinches

Los expertos de Link Securities recuerdan que, aunque este repunte en las 'yields' seguirá marcando la preocupación de los inversores, "estas se mantendrán a niveles excepcionalmente bajos en términos históricos relativos, tanto en términos nominales como en términos reales, teniendo en cuenta en este último caso la inflación".

Por ello, consideran que si bien en el corto plazo el repunte de los tipos a largo puede generar cierta inquietud entre los inversores, y puede afectar especialmente a los valores que basan su atractivo en su capacidad de crecimiento, "los factores que vienen impulsando al alza los mercados de renta variable terminarán por imponerse a medio plazo tanto en las principales plazas europeas como en Wall Street".

Entre ellas, destacan la distribución masiva de las vacunas contra la Covid-19, las expectativas de recuperación económica, las políticas monetarias y fiscales expansionistas y los positivos resultados empresariales que se están conociendo del último trimestre de 2020.

Es el caso de Deere, cuyos títulos suben más de un 2% tras anunciar unos beneficios que han batido las perspectivas del mercado. En concreto, su beneficio neto para el último trimestre fiscal se ha duplicado hasta los 1.222 millones de dólares o 3,87 dólares por acción, frente a los 1,63 dólares del mismo periodo del año anterior y también por encima de los 2,16 dólares estimados por los analistas.

IBM también es protagonista en el sector tecnológico tras conocerse que la compañía estudia la venta de su unidad Watson Health, que se dedica a proporcionar soluciones basadas en inteligencia artificial para la gestión de datos en hospitales, aseguradoras y farmacéuticas. Según informa The Wall Street Journal, esta división cuenta con unos 1.000 millones de dólares en ingresos anuales y actualmente no resulta rentable a la tecnológica.

Las petroleras cotizadas también resisten con tímidas subidas a la caída del 2,6% que registra el precio del barril West Texas hasta 58,93 dólares por barril. Los títulos de Exxon Mobile, Chevon o Conocco Phillips registran avances del entorno del 0,2%.