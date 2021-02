Wall Street se descuelga de sus máximos históricos pendiente de los resultados corporativos

Wall Street se descuelga de sus máximos históricos después de varias sesiones reeditándolos, aunque los descensos son ligeros y movilizan volúmenes relativamente escasos. Más que por las ventas antes del fin de semana, los inversores parecen decantarse en mayor número por la estrategia de esperar y ver en una sesión sin referencias en China, que celebra el Año Nuevo del Buey, ni datos de calado en EEUU.

Mientras la temporada de resultados sigue su curso en Wall Street, los inversores vigilan muy de cerca el plan para la liberación de nuevos estímulos y los avances en la campaña de vacunación. En cuanto al primer punto, una comisión del Congreso ya ha dado luz verde a casi la mitad del plan de 1,9 billones trazado por el presidente Joe Biden, incluidos los cheques por 1.400 dólares para hogares desfavorecidos.

Con este escenario, el rojo teñía los grandes índices pero con una intensidad muy liviana. El Dow Jones apenas retrocedía un 0,1% hasta los 31.400 puntos. Un 0,1% se dejaba también el S&P 500, que lograba conservar los 3.900 puntos. El retroceso del Nasdaq era superior, del 0,2%, de manera que su gráfica se apeaba de los 14.000 puntos.

Así abre Wall Street Eduardo Bolinches

Por lo que se refiere a la campaña de vacunación, en las últimas tres semanas se han administrado ya 26 millones de dosis, según reflejan las estadísticas oficiales. Esto apunta hacia el éxito en el objetivo de Biden de alcanzar 100 millones de ciudadanos inmunizados antes de cumplir 100 días en la Casa Blanca. Sin embargo, las distintas políticas aplicadas en cada Estado y la administración a extranjeros o personas no consideradas de riesgo ensombrece estos números.

El dato clave de la sesión, el índice de confianza del consumidor de la Universidad de Michigan, se esperaba en 80,8 puntos, sensiblemente por encima de su registro anterior. Sin embargo, caía hasta los 76,2 puntos, lo que impulsaba los descensos del parqué neoyorquino.

Cuentas y rating

En el terreno corporativo, Walt Disney Co era una de las protagonistas de la jornada. La factoría de ficción cedía un 2% después de haber dado a conocer beneficios por 17 millones de dólares contra todo pronóstico en su cuarto trimestre del año, imputables fundamentalmente al exponencial crecimiento en suscripciones de su plataforma Disney+. Las dudas sobre cuál será el impacto definitivo de la pandemia en sus negocios está detrás de los descensos.

Las caídas también dominaban en Chevron, aunque el retroceso se limitaba al 0,5% del precio de sus acciones. La petrolera sufría así la decisión anunciada por la agencia de calificación crediticia S&P de rebajar su rating hasta 'AA-'. El tijeretazo se anunció ayer al cierre de sesión basándose en las cuentas y previsiones presentadas por la compañía.

Láser y cannabis

Mejor suerte era la que corrían las acciones de Coherent Inc, que sumaban un 15% tras conocerse que II-VI Inc (-3,5%) está ultimando una opa para hacerse con la compañía de tecnología láser por 6.500 millones de dólares. Así lo ha adelantado este viernes The Wall Street Journal.

El rebote llegaba a las cotizadas vinculadas con el cannabis. Aunque las previsiones de una ley que despenalice su consumo en todo EEUU por orden presidencial parecían difuminarse, conseguían reponerse de los fuertes descensos de doble dígito sufridos en la sesión precedente. Un 4% subía Tilray, mientras que Aphria remontaba un 3% y Canopy Growth conseguía subir un 2%.