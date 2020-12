Renta 4 comienza a rotar al ‘value’ con un potencial alcista del 10% para el Ibex 35

La renta variable repite como gran apuesta de Renta 4. El banco español de inversión considera que las bolsas seguirán al alza el año que viene y con el Ibex 35 como una de sus plazas destacadas, con un potencial del 10% desde su actual cotización. Con la vista puesta en la progresiva recuperación económica, la casa comienza a girar sus carteras hacia estrategias value.

Las proyecciones que manejan los analistas de la firma están marcadas por la evolución de la pandemia, el continuado respaldo de los bancos centrales y la ejecución de los fondos de reconstrucción. El presidente de Renta 4 Banco, Juan Carlos Ureta, ha señalado que “si descontamos tipos cero para siempre, no hay límite para la bolsa”.

En este sentido, en una presentación de estrategias para 2021 celebrada este martes de forma telemática por el banco de inversión, Ureta ha destacado que “la correlación más fuerte que está funcionando en los mercados ya no es la cotización sobre beneficios, sino por tamaño de balance de los bancos centrales”. Eso sí, ha advertido de que “la recuperación va a ser en K, con perdedores y ganadores”, por lo que la selección de valores se vuelve clave.

Seis favoritas

Este es el contexto en el que Renta 4 considera que el Ibex 35 podría cerrar el año que viene en los 9.071 puntos. Dentro del índice rey de la bolsa española, los valores favoritos de la firma son BBVA, Merlin Properties, Repsol, Indra, Cellnex y Grifols, que además es su predilecta dentro del sector farmacéutico más en boga en los últimos meses.

Con esta selección, según ha destacado el analista César Sánchez-Grande, se consigue una cartera que reparte un peso del 60% en valores cíclicos y un 40% en defensivos. En este sentido, ha subrayado que no se produce un giro completo procíclico o value porque “la movilidad se va a recuperar antes que las economías, que lo harán de una manera más progresiva, pero lenta y no exenta de volatilidad”.

Recuperación en 2022

En alusión a este punto, la directora de análisis de Renta 4 Banco, Natalia Aguirre, ha destacado que “Europa no se recuperará hasta mediados de 2022, pero en España habrá que esperar hasta finales de ese año” debido al peso específico de actividades del sector servicios especialmente impactadas por la pandemia. Por eso, en sus carteras favoritas todavía no hay, por ejemplo, valores turísticos.

La cartera ibérica de Renta 4 Banco para afrontar el año que viene en bolsa incluye a la logística Applus, la socimi Arima, la ferroviaria CAF, la industrial Global Dominion y la minorista de electrónica portuguesa Sonae. De nuevo se cumple la regla de un 60% en valores cíclicos.

Brent en 50 dólares

No obstante, la firma no abandona su apuesta por las tecnológicas, si bien Aguirre que “es el momento de ser especialmente selectivos y buscar el crecimiento sostenible en los balances de las compañías”.

Con la previsión de que el petróleo Brent cierre el año que viene en torno a los 50 dólares por barril que actualmente ronda y de que los bancos españoles volverán a repartir dividendos “tan pronto como se les permita porque cumplen las exigencias de capital” establecidas, en la firma apuntan hacia los bonos referenciados a la inflación como única oportunidad en renta fija.

El euro y Latinoamérica

Además, señalan hacia Latinoamérica como una región de especial potencial de cara al próximo ejercicio. Con especial hincapié en Brasil y Colombia. Por lo que se refiere al mercado de divisas, las proyecciones de Renta 4 apuntan hacia la continuidad en la apreciación del euro, hasta un cambio de 1,3 dólares estadounidenses.

En este caso, la menor tensión política que se prevé en esta orilla del Atlántico, la ejecución de los fondos comunitarios de reconstrucción y el superávit por cuenta corriente se convertirán en las palancas que sigan impulsando a la moneda comunitaria en el forex. “Vamos a ver el ‘whatever it takes’ del Banco Central Europeo (BCE) elevado a su enésima potencia”, ha remarcado la directora de análisis de la entidad.