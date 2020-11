La CNMV alerta: estos son los métodos que usan los chiringuitos financieros durante la pandemia

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha alertado sobre el uso de nuevas herramientas informáticas por parte de entidades que prestan servicios de inversión sin autorización, los conocidos como chiringuitos financieros. El supervisor subraya que estas prácticas han ocasionado "importantes pérdidas" a los inversores españoles durante la pandemia.

En los últimos meses, el organismo ha recibido testimonios sobre el uso de nuevas herramientas informáticas por parte de los chiringuitos financieros relacionadas con herramientas de acceso remoto como AnyDesk, LogMeIn o TeamViewer, y de redes privadas virtuales o servicios de VPN.

Con la popularización de estas herramientas, debido a las restricciones por la Covid-19, algunos de estos chiringuitos han aprovechado para conectarse al dispositivo de inversores y apropiarse de datos, como contraseñas o códigos de acceso, que les permiten, posteriormente, operar sobre las cuentas de valores del inversor, sin contar con la autorización expresa de este.

Obstáculos

Ante ello, el organismo ha recomendado a los inversores que no compartan con terceros las claves de acceso a sus cuentas bancarias y de valores, no permitan el acceso remoto a sus dispositivos informáticos y no inicien una sesión para operar con sus cuentas bancarias y de valores con un tercero conectado.

Entre las recomendaciones, el supervisor ha instado también a que los inversores no recurran a servicios VPN para ocultar su IP y entrar en páginas web bloqueadas a direcciones procedentes de España.

Además, la CNMV ha señalado que el uso indebido de software de acceso remoto, además de las consecuencias que pueden derivarse para los inversores, también dificulta las investigaciones que se pudieran realizar, en sede policial o judicial, en relación con la identificación del ordenante de las operaciones realizadas.

Por todo ello, el supervisor ha insistido en su recomendación de no operar más que con las entidades autorizadas para prestar servicios de inversión que figuran en la página web de la CNMV.

Asimismo, en dicha página web se pueden consultar las entidades que han sido objeto de una advertencia, por parte de la CNMV u otro regulador extranjero, por haberse detectado que prestaban servicios de inversión de carácter reservado sin contar con la autorización preceptiva.