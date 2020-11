Un tercio de los consejeros del Ibex 35 se bajó el sueldo durante la pandemia

Un tercio de los consejeros de las empresas que cotizan en el Ibex 35 ha renunciado a más de 17,5 millones de euros de sus retribuciones por la pandemia del Covid-19. Esta cifra equivale a un descenso del 5,4% respecto a la remuneración total devengada en 2019 por estas compañías.

Así lo recoge el informe 'Remuneración de los consejeros del Ibex 35' elaborado por KPMG Abogados. En él se apunta que los primeros ejecutivos de la mayoría de las entidades financieras españolas han aprobado en los últimos meses suprimir o reducir sus retribuciones variables y fijas.

Esta medida que se ha extendido también a empresas del sector de la construcción, hoteleras, aerolíneas, inmobiliarias y minoristas. La directora del área de compensación general, de consejeros y de directivos de KPMG Abogados, Mónica San Nicolás, advierte además de que el estudio "no refleja del todo el impacto de la pandemia porque se basa en lo publicado por las compañías en los informes anuales de remuneraciones que corresponden al ejercicio 2019".

Impacto del Ebitda

No obstante, la experta considera que a partir de estas cifras "es posible hacer estimaciones de posibles impactos mínimos iniciales que hablan de ajustes por valor de 17,5 millones de euros que, probablemente, vayan a más".

Otra de las conclusiones del informe es que tanto la facturación como el resultado bruto de explotación (Ebitda) de las cotizadas del Ibex 35 han registrado descensos relevantes en los últimos doce meses que, muy probablemente, se reflejarán en las remuneraciones de los consejeros de este año 2020. En este sentido, el Ebitda está en el 60% de los incentivos con un peso promedio de un tercio del mismo.

De este modo, la facturación media en los últimos doce meses de las empresas del Ibex 35 fue de 11.233 millones de euros, frente a los 12.881 millones del año 2019, mientras que el Ebitda se situó en 1.781 millones, frente a los 2.237 de la media de 2019, según datos de CGLytics.

Sin embargo, hasta la irrupción de la pandemia, en términos generales, la remuneración de los consejeros de las empresas del Ibex 35 mostró una tendencia al alza en 2019. En concreto, de un 8% en relación con el año anterior, según destaca el mencionado informe.

Sostenibilidad

Si se analizan los elementos del paquete retributivo se observa que los elementos fijos, como sueldo, honorarios y dietas de todos los consejeros no sufrieron modificaciones significativas el año pasado respecto a 2018.

En el caso de la retribución variable a corto plazo, sin embargo, descendió un 8,9% respecto al ejercicio anterior, mientras que la variable devengada a largo plazo creció un 26,7% como consecuencia de lo ocurrido en el ciclo anterior.

En cuanto a métricas a las que se vinculan las remuneraciones del consejo el año pasado, los principales fueron el Ebitda, en un 60%, y los objetivos individuales y cualitativos, que aumentaron su frecuencia, pasando de un 50% en 2018 a un 60% en 2019. Entre las novedades figura que las variables relacionadas con los temas de sostenibilidad ambiental social y de gobernanza (ASG) ampliaron su presencia en los planes de remuneración a corto plazo, que alcanzaron al 44,1% del total.

Por sectores, se mantuvo la tendencia de que las remuneraciones en el sector financiero son más elevadas que en el no financiero. No obstante, la ventaja se va estrechando al haber sido ya solo de un 1,23% superior el año pasado. "Este dato general se ve muy influenciado por tres consejeros con incentivos a largo plazo en metálico de cuantías muy altas que se devengaron en el sector no financiero", recoge el estudio.

Brechas

La diferencia entre la retribución del consejero delegado de las empresas y el sueldo medio de las plantillas, el 'CEO pay gap' en inglés, se redujo en 2019 al situarse en 75 veces, siendo el sector industrial donde esta diferencia en mayor, 114 veces. El inmobiliario marca la menor brecha, con 22,3 veces.

La brecha salarial entre consejeros y consejeras no ejecutivos volvió en 2019 a valores similares a 2016, un 8,08%, aunque el dato positivo es que aumentó significativamente la presencia de mujeres en los consejos, un 30% frente al 19% del mencionado año.