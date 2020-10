Dónde invertir en bolsa este martes: Cie Automotive, Prisa, Siemens Gamesa y RDM

El selectivo español intentó recuperar los 6.900 puntos pero solo pudo conseguirlo de manera intradiaria. El cierre quedó de nuevo por debajo de dicho nivel dejando de cierta manera un mal sabor de boca a pesar de cerrar en positivo respecto al cierre del pasado viernes.

Para ser la primera sesión tras el vencimiento del mes de octubre no nos ha sacado de dudas, por lo que deberemos estar muy atentos a lo que ocurra en la sesión de hoy.

No obstante, pase lo que pase siempre tenemos un conjunto de valores que lo están haciendo formidable bien y varios de ellos son dignos de estar en mi panel de control, puesto que se encuentran en un momento técnico muy importante además de tener a muchos inversores atentos a ellos.

¿En qué deberías invertir según tu edad?:

1) Siemens Gamesa: Seguimos esperando que la acción supere los máximos del pasado miércoles en los 26,47 euros para desplegar un nuevo impulso alcista. Mientras que no veamos que sale del rango de precios del pasado miércoles por la parte inferior en los 25,39 euros seguiremos esperando.

2) Cie Automotive: Ayer se anotó nuevas subidas aunque fueron muy débiles y con poco volumen pero todo suma. No obstante, mientras que no rompa los máximos del viernes pasado no deberíamos ver acelerarse el movimiento hacia los casi 18 euros. Por abajo, lo importante hoy por hoy es que no veamos que perdemos los 16,44 euros.

3) Reno de Medici: Parecía que ayer iba a romper los máximos de la semana pasada pero finalmente quedó en nada por lo que toca seguir atentos a los 1,064 euros para sumarse a la escalada con un stop de protección por debajo de los 0,972 euros.

4) Prisa: Con la noticia de la refinanciación, llega rápidamente al precio objetivo de la media móvil en los 0,71 euros y al romperla podemos ver hoy una continuidad hasta la siguiente resistencia en los 0,80 euros. Lo único a vigilar es que una recogida de beneficios no se lleve por delante los 0,68 euros.