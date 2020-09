Estos son los valores a los que no les puede quitar el ojo: BBVA, Santander y Telefónica

Es cierto que estamos en pleno proceso de vencimiento del mes de septiembre y todo lo que veamos esta semana debemos tomarlo con mucha cautela, pero no es menos cierto que tanto el BBVA, el Banco Santander como Telefónica se encuentran en el borde del precipicio.

Y lo peor de todo es que no vemos la fuerza necesaria para poder alejarse de ese peligro que les llevaría a cotizar a unos niveles de precios no vistos en muchos años.

El BBVA por ejemplo lo tenemos ahora mismo a precios de marzo de 2009 y si los perdemos los iríamos a cotizaciones no vistas desde el año 1997. Naturalmente en un gráfico ajustado por dividendos.

Evolución de las acciones del BBVA Eduardo Bolinches

Además, el BBVA arrastra el problema añadido de su exposición a la lira turca por lo que es muy probable que acabemos viendo cotizaciones inferiores a las actuales de confirmarse la próxima semana cierres por debajo de los 2,35 euros.

Pero es que la situación del Banco Santander tampoco está para echar cohetes. Lo tenemos ya cotizando por debajo de los mínimos del año 2009 y realmente no tenemos ningún soporte fuerte hasta los 1,52 de octubre del año 2002.

Era el momento en el que el Ibex 35 hacía suelo en los 5.266 puntos, así que no es precisamente una buena señal que el Banco Santander confirme la próxima semana este posible viaje a la baja cotizando sin recuperar el nivel de los 1,80 euros.

Evolución de las acciones del Banco Santander Eduardo Bolinches

Y por último nos queda otro de los grandes que también está en horas bajas: Telefónica, y que a estas horas está marcando un nuevo mínimo multianual a precios no vistos desde el año 2003 y en donde sus principales soportes se encuentran ahora en los 2,96 euros, y sobre todo el tenemos en los 2,84 euros. Siendo el más importante de todos el que se construyó al hacer mínimos en octubre de 2002 en los 2,55 euros.

Evolución de las acciones de Telefónica Eduardo Bolinches

Quiero volver a reiterar que al encontrarnos en pleno proceso de vencimiento trimestral debemos esperar a que éste pase para salir de dudas si efectivamente están siendo utilizados para llevar al Ibex 35 a la baja, pero espero que a mitad de la próxima semana tengamos todo claro.

Recordar también que estos tres valores tienen un peso en el selectivo español ligeramente superior al 25% del mismo por lo que es muy comprensible que se esté atacando su debilidad por motivos estratégicos de cara al vencimiento.

No obstante, también es cierto que para el vencimiento de mañana no interesa una liquidación por debajo de los 7.000 puntos por lo que teóricamente no debería haber mucho linchamiento adicional a estos valores antes de la fotografía para el vencimiento de mañana.

Sea como sea, muy pronto sabremos si estas ventas obedecen al vencimiento o si realmente son los inversores los que están abandonando el barco ante las pérdidas de unos soportes tan significativos.