Los fondos monetarios europeos que más rentabilidad ganan en el año

La pronunciada caída y posterior recuperación de los mercados durante el primero y segundo trimestre, respectivamente, afectaron de forma desigual a las aportaciones netas de diferentes tipos de fondos por clases de activo. La renta fija ha recibido las mayores entradas netas hasta el 27 de agosto (1.742 millones de euros), con sectoriales a continuación registrando 1.449 millones y monetarios en tercera posición, con 573 millones de euros.

A pesar de su bajo nivel de retornos, el atractivo de los fondos monetarios reside especialmente en el reducido nivel de riesgo de sus activos, derivado fundamentalmente de su vencimiento a corto plazo, lo que les hace asumir un menor riesgo ante posibles subidas de tipos de interés. Recordemos que los fondos monetarios invierten en activos del mercado monetario y renta fija, con una duración media inferior o igual a 12 meses y una ausencia total de exposición a renta variable, según la definición de VDOS.

De este tipo de fondos, se ha hecho una selección de los que, obteniendo las calificaciones de cinco, cuatro y tres estrellas de VDOS, requieren una aportación mínima igual o inferior a 6.000 euros y se sitúan en las primeras posiciones por rentabilidad en el año.

Bajo riesgo por definición

El más rentable de este grupo es Pictet - Short-Term Money Market con una revalorización del 0,53% en su clase R en francos suizos. En el último periodo anual, su rentabilidad es del 0,47%, con un controlado dato de volatilidad del 3,42%, que lo posiciona en el grupo de mejores fondos de su categoría por este concepto, en el quintil cinco. Su objetivo es preservar el valor de la inversión, obteniendo al mismo tiempo una rentabilidad alineada con los tipos del mercado monetario.

Para ello, invierte principalmente en instrumentos del mercado monetario a corto plazo de emisores con elevada calificación crediticia que están o bien denominados en francos suizos o sistemáticamente cubiertos respecto a esta divisa. Se gestiona activamente, utilizando una combinación de análisis de mercado y del emisor, para identificar los valores que ofrecen la mejor rentabilidad teniendo en cuenta las tendencias de los tipos de interés.

Entre sus mayores posiciones encontramos las emisiones Cd Qatar Natl Bk Lo Zero % 14.10.2020 (2,23%), Japan T-Bill Zero% 23.09.2020 Sr (2,23%), Zuercher Kbk 0% 15.02.2021 Sr (2,08%), Cp Reg Rhone-Alpes Zero % 21.09.2020 (1,89%) y Bank Of Montreal 2.1% 06.10.2020 Sr (1,88%). La clase R en francos suizos de este fondo aplica a sus participes una comisión fija del 0,25% y de depósito del 0,05%.

Con un ámbito de inversión algo más reducido, limitado a la eurozona, CaixaBank Monetario Rendimiento se revaloriza un 0,12% por rentabilidad desde el pasado enero en su clase CARTERA. A un año, obtiene una rentabilidad del 0,06%, con un dato de volatilidad del 0,54%. Invierte en instrumentos del mercado monetario, con un vencimiento medio ponderado de la cartera es igual o inferior a 6 meses. No tiene exposición a divisas distintas al euro.

Cartera muy italiana

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice ICE BofA Euro Currency 3-Month Deposit Offered Rate Constant Maturity Index (LEC3) en un 85% y del ICE BofA Euro Currency Overnight Deposit Offered Rate Index (LEC0) en otro 15%. El horizonte temporal recomendado es de seis meses. Las mayores posiciones en su cartera están representadas por los títulos Lt. Buoni Ordinari del Tesoro 14.12.20 (4,42%), Lt. Republic Of Italy 0% 27.11.20 (3,38%), Lt. Buoni Ordinari del Tesoro 12.02.21 (2,60%), Bn. Intesa Sanpaolo Spa Frn 28.02.21 (2,16%) y Bn. Buoni Ordinari del Tesoro 14.10.20 (2,08%).

Aplica una comisión fija del 0,08% y de depósito del 0,02%. El fondo tiene disponible una clase Estándar cuya suscripción requiere una aportación mínima inicial de 600 euros, habiendo de mantenerse al menos seis euros para permanecer como su partícipe. Sus comisiones, fija y de depósito, son del 0,22% y 0,02% respectivamente.

De la categoría VDOS de monetario euro plus (duración media de entre 6 y 12 meses), la clase R/A en euros de Ostrum Euro Bonds Opportunities 12 Months registra en el año un avance por rentabilidad del 0,09%, aunque no consigue situarse en terreno positivo en el último año (-0,26%), con un dato de volatilidad del 0,45 por ciento en este último periodo.

Evolución de fondos monetarios. VDOS

Se propone como objetivo beneficiarse de todas las configuraciones posibles en los mercados de renta fija para aprovechar los rendimientos más atractivos, al tiempo que busca minimizar el riesgo en las caídas de mercado. Invierte en bonos denominados en euros emitidos por la OCDE. Incluye dos estrategias distintas: una gestión dinámica de la estrategia de sensibilidad y una estrategia de carry (aprovechando los diferentes tipos de interés ofrecidos por diferentes divisas). Hace una asignación oportunista entre los mercados de bonos y monetarios, así como a través de una selección de valores con rendimientos atractivos, que se mantendrán en cartera hasta su vencimiento.

Sus partícipes soportan una comisión fija del 0,4%, además de una comisión variable de 20% sobre resultados positivos del fondo respecto a su índice de referencia (Eonia capitalizado) más 50 puntos básicos.

Aunque ha sido un periodo difícil para los mercados en general, y para los fondos en particular, la acción decidida de bancos centrales y gobiernos -con sus programas de expansión cuantitativa y sus paquetes de ayuda económica para amortiguar la crisis económica causada por la propagación del virus y los confinamientos en todo el mundo- han sido decisivas para estabilizar la economía y los mercados.

***Paula Mercado es directora de análisis de VDOS