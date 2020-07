¿Por que LleidaNetworks está bajando un 6,4%?

Podríamos pensar que es un descalabro en todo regla lo que estamos viendo en LleidaNetworks, ¿pero qué es bajar un 22 por ciento cuando has subido un 412,50 por ciento en menos de 4 meses?

Tras acumular semejante revalorización en un corto periodo de tiempo es lógico y normal que cualquier excusa sea utilizada para comenzar una recogida de beneficios que suele ser acorde a la subida previa.

No obstante, en este caso la excusa utilizada no es una cualquiera si no que es la pérdida de la tendencia alcista y que podemos ver de manera detallada en el siguiente vídeo análisis.