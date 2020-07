Dónde invertir en bolsa este viernes: Cellnex, Endesa, Indra y Siemens Gamesa

Por fin se ha conseguido la ansiada recuperación del 38,2 por ciento del retroceso por Fibonacci de la caída desde los máximos del pasado mes de febrero hasta los mínimos de marzo y lo hemos conseguido gracias al despertar de la banca.

Por lo tanto salimos de la lateralización en la que estábamos sumergidos desde hace varias sesiones pero es muy importante que en la sesión de hoy confirmemos con un segundo cierre por encima de los 7.451 puntos.

Además, será una sesión huérfana de referencias estadounidenses puesto que Wall Street estará cerrado por ser víspera de la fiesta del día de la independencia. Por lo tanto, a pesar de las rotundas subidas de la sesión de ayer tenemos que ver la confirmación en cierre semanal para poder cantar victoria.

No obstante, lo que sí que tendremos será una versión reducida de los futuros estadounidenses en los que habrá que verificar que no aprovechan y recogen beneficios para pasar un fin de semana tranquilo.

Pase lo que pase, lo importante es que también tenemos valores fuera del sectorial bancario que lo están haciendo realmente bien y requieren por ello estar en nuestro panel de control ya que no están pasando desapercibidos por parte de los inversores.

1) Cellnex: Volvemos a repetir por tercer día con este valor pero es que al encontrarse en subida libre nos da muchas garantías de continuidad ya que todavía no da síntomas de agotamiento y ni si quiera se encuentra en estado de sobrecompra por lo que se puede exprimir un poco más, sobre todo mientras que no pierda los mínimos del pasado lunes en los 51,68 euros.

2) Endesa: También repetimos con este valor porque a pesar de que no se encuentra en máximos históricos, lo cierto es que el arranque que ha protagonizado esta semana aparenta querer romper los 24 euros para irse a la zona de máximos históricos de 25,30 euros.

3) Indra: Si lo que buscamos es un valor que se haya quedado atrás en la reacción alcista desde marzo, este es sin duda lo que estamos buscando puesto que presenta un soporte muy fuerte y cercano en zona 6,75 euros que nos minimiza las pérdidas que podamos sufrir si efectivamente no acaba por arrancar.

4) Siemens Gamesa: Ayer rompió los 16 euros aunque no con el volumen tan alto como me hubiese gustado por lo que hoy es el día de la confirmación de sus intenciones. No perder los 15,88 euros y seguir subiendo hasta los máximos de febrero es el escenario más probable.