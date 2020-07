Dónde invertir en bolsa este jueves: Cellnex, Endesa, Euskaltel y Solaria

El selectivo español no ha podido cerrar en positivo en el inicio de la segunda parte de este año en el que deseamos que sea muy distinta a la vivida en la primera en todos los aspectos. Los datos macro de ayer no fueron malos, pero el pesimismo de un rebrote de la pandemia pesa mucho en las cabezas de unos inversores que ya están pensando en el periodo vacacional que ya ha llegado o está a punto de hacerlo.

Sin embargo, el mercado sigue igual. Muy lateralizado en torno a los 7.250 puntos sin un rumbo claro mientras que los mercados estadounidenses parecen tenerlo mucho más claro o por lo menos el sector tecnológico que ayer volvió a marcar nuevos máximos históricos.

Así que toca seguir vigilando los 7.065 puntos como soporte vital por la parte inferior y los 7.451 puntos por la parte superior para ver por dónde somos capaces de escapar de dicho rango.

¿En qué deberías invertir según tu edad?:

Necesitamos algo más que el apoyo de Wall Street para irnos de nuevo a la parte superior del rango puesto que sin que el sector bancario acompañe parece que va a ser una misión imposible. No obstante, mientras esperamos a que eso ocurra tenemos la posibilidad de monitorizar el comportamiento de los valores que les traigo a continuación en mi panel de control porque tienen una pinta desde el punto de vista técnico estupenda.

1) Cellnex: Repetimos con este valor porque lo está haciendo formidablemente bien y todavía no da síntomas de agotamiento a pesar de los pobres avances que esta haciendo en las últimas dos sesiones, pero todavía no se encuentra en posición de sobrecompra por lo que se puede exprimir un poco más, sobre todo mientras que no pierda los mínimos del pasado lunes en los 51,68 euros.

2) Endesa: Ayer subió con fuerza y con volumen hasta cerrar el hueco de apertura bajista del pasado 9 de marzo. Así que ahora debe confirmar con un segundo cierre por encima de los 22,44 euros para seguir con la reacción alcista que le lleve primero a los 23,66 euros y luego al testeo de sus máximos históricos por encima de los 25,35 euros.

3) Euskaltel: Otro valor que ayer subió con mucha fuerza y volumen aunque su resistencia importante se encuentra en los 8,59 euros a la que bien podría enfrentarse ya en la sesión de hoy por lo que hay que estar muy atentos a lo que ocurra a partir de entonces.

4) Solaria: Nuevo máximo en esta reacción para las acciones de Solaria que ya apuntan a los 12 euros como su próximo objetivo. De momento solo presenta riesgo su vemos cotizaciones por debajo de los 10,76 euros.