Dónde invertir en bolsa este lunes: Airtificial, Almirall, Bankinter y Logista

Pensando ya en el verano y las vacaciones y con el vencimiento ya a nuestras espaldas hoy es la primera sesión en la que debemos intentar ver cuáles son las intenciones del mercado para poder saber si el efecto del vencimiento nos ha mantenido en la parte alta del rango de precios y ahora viene una corrección seria o por el contrario seguiremos peleando por romper resistencias.

Así que toca estar expectantes a esta primera sesión de la semana en la que el asentamiento de las nuevas posiciones de opciones y futuros para el próximo vencimiento pueden extenderse hasta tres días.

Realmente poco se puede aventurar de hacia dónde van a moverse los mercados, pero lo que sí podemos saber es dónde están los soportes y resistencias que marcarían un movimiento en una dirección u otra.

¿En qué deberías invertir según tu edad?:

De hecho, yo me quedaría en el muy corto plazo con el rango de precios del pasado jueves 18 de junio para aventurar en qué sentido tendremos el siguiente movimiento del mercado. Así que me fijaré en los 7.495,2 puntos por la parte superior y los 7.318,1 por la parte inferior. Y mientras que la ruptura de ese rango se produzca no dejaré de ver los valores que traigo en mi panel de control de empresas que lo están haciendo muy bien y que se encuentran desde el punto de vista técnico en una situación muy importante que merecen su seguimiento para poder entrar en ellas a tiempo si logran romper sus respectivas resistencias.

1) Airtificial: El viernes se anotó una subida del 20,12 por ciento con un volumen que multiplicaba por cuatro a su media mensual. A pesar de ello todavía no ha roto su resistencia que se encuentra en los 0,063 euros por lo que habrá que estar atentos a lo que ocurra en la sesión de hoy.

2) Almirall: Con un volumen no visto en más de dos años y medio, este valor quedó el viernes con todo preparado para romper su resistencia en la zona en torno a 12,40 euros. Necesitaremos que dicha ruptura la confirme también con volumen para afianzar la entrada y con stop de protección en los 11,70 euros parece una buena estrategia tanto en el corto como en el largo plazo.

3) Bankinter: El viernes tuvo un volumen brutal propio de los grandes vencimientos. Sin embargo, se fue a la parte baja de su estrecho rango de precios y por lo tanto necesitaremos ver la cotización por encima de los 4,54 euros para poder apostar por este valor y siempre con stop de protección en los 4,28 euros.

4) Logista: Otro valor con un volumen brutal no visto en dos años y que se chocó con su media móvil de largo plazo. Por lo tanto, solo entraremos con precios por encima de los 17,64 euros y con stop de protección en los 16,71 euros.