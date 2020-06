Six abre la veda a que los 'rezagados' de BME exijan la compra de sus acciones

El consejero delegado de Six Group lo adelantó el pasado 11 de junio y cinco días después se ha confirmado. El 6,84% del capital de BME que escapa del control de los suizos está en manos de pequeños accionistas, por lo que no se activará el mecanismo para la exclusión bursátil de la española. Sin embargo, a partir de este martes estos minoritarios pueden exigir a la sociedad rectora de la Bolsa de Zúrich la compra forzosa de sus acciones. Hasta el 5 de septiembre.

Cuando el pasado jueves se desveló el resultado de la opa de Six Group por BME, la gran incógnita estaba en quiénes estarían detrás del reducido capital que no había aceptado la oferta, que se saldó con una adhesión del 93,16% de las acciones de la española. Este martes, los suizos han comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que se cumplen las condiciones que el folleto de la operación contemplaba para no proceder a la exclusión bursátil.

En este sentido, Six Group tan solo había planteado la jubilación de BME del parqué si escapaba de su control menos de un 5% del capital y restaba menos de un 3% en manos de inversores minoristas. La información relevante remitida este martes al supervisor explica que "no exigirá la venta forzosa" de las acciones que no aceptaron los 32,98 euros por acción de la opa por cumplirse ambos requisitos.

Exclusión si rebasa el 95%

No obstante, sí que se activa el plazo que marca la regulación española de opas para que, en el plazo de tres meses, los minoristas 'rezagados' puedan exigir la compra forzosa de sus acciones. En este caso, los que así lo soliciten por convencimiento o por temor a quedar 'atrapados' en una cotizada con muy escasa liquidez, correrán con los gastos de corretaje de la operación.

La exclusión de bolsa solo se activaría en el caso de que las exigencias de compra forzosa cursadas llevaran a Six Group a engordar su actual porcentaje de control por encima del 95%. Ahí, avisan los suizos en el comunicado al supervisor, se "ejercitará, manteniendo un estrecho diálogo con la CNMV al respecto, el derecho a la venta forzosa de al totalidad de las acciones de BME de las que no sea titular".

No computarán, sin embargo, las posibles adquisiciones que BME realice en el mercado de valores. Este martes, la sociedad rectora de las bolsas españolas ha cerrado en 32,42 euros por acción, con un volumen de negociación de 339.611 acciones.

Desde que se cerró la opa, solo Six Group ha actualizado su posición inversora en la compañía, hasta el 93,164% para más detalle. También la gestora Lyxor, del grupo Société Générale, actualizó su posición al 3,328% con fecha del pasado 9 de junio, cuatro días después del cierre del plazo de aceptación. No obstante, este umbral se corresponde con operaciones efectuadas el 3 de junio, según consta en el formulario remitido al supervisor.