El Ibex escala por encima de los 6.800 puntos gracias al tirón de los valores turísticos y Alemania

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha lanzado una advertencia en relación a cuatro entidades que ofrecen servicios de inversión sin el correspondiente registro y autorización para realizar esta actividad. El supervisor ha advertido sobre una firma que opera como 'virtualstocks.co', 'virtualstocks.cc', 'virtualstocks.io', Virtualstocks, Virtualfunds, Virtualfunds Inc y Kleinman Enterprise Ltd.

Asimismo, ha señalado a Tradixa ('tradixa.co'), Fxtradeprofit Ltd ('fxtradeprofit.com') y Globalminingscity Ltd ('globalminingscity.com') como entidades no registradas.