La importancia de los 2,5 euros en el BBVA

La semana pasada, el precio de las acciones del BBVA volvía a cotizar por debajo de los 2,5 euros en formato intradiario al ver que no contaban con el beneplácito de los analistas del HSBC. Sin embargo, como en ocasiones anteriores, acabamos viendo un nuevo giro al alza para salvar dicho nivel en base cierre.

De esta manera vuelve a quedar patente el fuerte soporte que se ha construido en el precio de las acciones del BBVA en la zona de los 2,5 euros y que está haciendo que muchos inversores vean estos nuevos testeos como una nueva oportunidad de compra con unas variables de rentabilidad/riesgo muy aceptables.

Los rebotes desde esta zona, que hasta ahora han sido tres en número, están alcanzado los 3 euros por acción en muy pocas sesiones, lo que nos deja la nada despreciable rentabilidad de un 20% cada vez. Esto es un 60% de rentabilidad desde el pasado 16 de marzo que no muchos inversores pueden decir que han conseguido.

El amplio rango de contratación del BBVA desde el inicio del rebote del Ibex 35 Eduardo Bolinches

Como podemos ver en el gráfico, ahora nos encontramos de nuevo ante un nuevo rebote aunque no podemos ver volumen creciente como en el caso anterior. No obstante, si es de los que no ha comprado en zona cercana a 2,50 euros en la medida que el nivel del stop de pérdidas a colocar debe seguir colocándose por debajo de los mínimos del pasado jueves en los 2,475 euros, hace que tengamos que entrar con menos cantidad de acciones para compensar un stop de pérdidas tan alejado de los niveles actuales.

Otra opción muy interesante sería esperar a ver nuevos máximos por encima de los máximos del pasado viernes (2,678€)a modo de confirmación de rebote ya que en la sesión de hoy no los hemos podido superar todavía.

Ante esta última opción, entonces podríamos poner el stop de compra inicial ligeramente por debajo de los mínimos de la sesión de hoy (2,605€) y que están ligeramente por debajo del precio medio negociado en la sesión del viernes.

Lo que sí que recomiendo siempre es hacerlo con poco importe y mucha cautela porque la debilidad del sector bancario es muy alta. De hecho mi sistema me continúa recordando que debo estar corto con stop de pérdidas todavía en 2,78 euros y en cuanto a los niveles de soportes a vigilar en el muy corto plazo tenemos los 2,53 y los 2,485 euros mientras que las resistencias están en 2,651 y 2,725 euros.

Veremos quien tiene razón.