El mes de abril comienza con correcciones superiores al 2% aunque por encima de los 6.600 puntos

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha recibido advertencias de sus homólogos en Reino Unido, Italia, Luxemburgo, Francia y Bélgica sobre más de una veintena de entidades que están ofreciendo servicios de inversión sin la correspondiente autorización para llevar a cabo dicha actividad.

El supervisor de los mercados recoge doce avisos de la autoridad británica, FCA, sobre cinco entidades sin autorización (My Money Market, Fixed Profits, My Investment Market, The investment supermarket o Eclipse Marketing Limited) y otras ocho sociedades clon: Libra Service, Live Finance, Central Loan, Bad Credit Loan Company, Swed Bank, Horizon Patrimoine, HSBC Global Banking and Markets y FMG Investment Holdings operando como Clear Spring Capital.

Por su parte, los supervisores de Francia y Bélgica han advertido sobre varios posibles comportamientos fraudulentos en el contexto de la epidemia del coronavirus, que se pueden consultar en sus webs. Además, la FMSA belga ha prevenido de posibles fraudes de 'phising' a raíz del coronavirus.

La autoridad de Bélgica también ha reportado a cinco firmas no registradas así como a varias entidades que ofrecen créditos sin estar autorizadas a ello como Acces Centrale Bank (bcifinancial.com), Fast Loan International, Rossen Financien, Salem Lening, Wezijnverenigd, Wij zijn de oplossing y el clon Trust Online Credit Bvba.

De igual forma, la CSSF de Luxemburgo ha señalado a la entidad que opera sin autorización en el dominio web 'actio-conseil.com'.

En cuanto a la Consob italiana, el supervisor del país ha advertido de Vega Italia y de Glams Group SRL o Pasquale Di Santo, que ofrecen servicios en 'fintrade.it'.