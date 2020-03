Noesis: "Comprar en ciertas caídas de bolsa es como coger un cuchillo al vuelo"

El escenario ha girado técnicamente de manera radical. Al margen de la valoración del coronavirus y sus efectos en la economía, el precio nos muestra cómo el mercado interpreta lo que está ocurriendo.

Como siempre, empezamos por un gráfico de largo plazo, semanal. El primer elemento técnico relevante es el fuerte hueco bajista que se ha producido en este período temporal, repetido en una amplia mayoría de índices. Esta es una referencia que tendremos que manejar para el futuro como cota resistiva.

Entendido lo negativo de esta señal, valoramos los distintos niveles de apoyo:

Escenario (relacionado con el corona virus) Elemento técnico relevante como apoyo Perfil de riesgo El miedo se suaviza y no hay mayores consecuencias. Directriz alcista marcada con un 2, línea verde, ya tocada. Riesgo elevado: Requiere un seguimiento ceñido. Ligero empeoramiento, pero sin especiales consecuencias. Soporte 8350 aproximadamente en la zona 2 marcada con línea verde. Riesgo elevado: Requiere un seguimiento ceñido. Deterioro moderado, sin alcanzar el pánico. Soporte entorno 7580 puntos. Riesgo medio: Requiere seguimiento. Pánico Soporte entorno 6000 puntos. Riesgo bajo: Apto para perfiles más conservadores.

Es decir, dependiendo de la extensión del pánico podremos ver distintos elementos de apoyo relevantes.

Noesis

Pero, ¿cómo saber qué punto es relevante o qué está ocurriendo y hasta dónde se extenderá el miedo? Solo nos queda observar el precio.

Veamos, para ello, el corto plazo. Con un número 1 se observa la caída, muy vertical pero perfectamente canalizada. Mientras no abandone este canal no hay la más mínima mejoría y el sentimiento sigue siendo bajista. Obsérvese que lo mínimo que debe ocurrir es superar el punto 2, pero obsérvese también que una salida del canal requiere un nivel de precio y de tiempo, dado que el gráfico presenta dos ejes. Es decir, no solo nos interesa el rebote sino cuánto tiempo puede permanecer sin nuevas caídas. Si no la probabilidad de ser un ruido es muy elevada.

Noesis

Por supuesto, la zona 3, correspondiente al hueco semanal, la mantenemos como gran referencia para el futuro, pero de momento no es relevante.

En estas circunstancias, poco podemos hacer más que observar el precio en el corto plazo, con los niveles mencionados, y encuadrarlos en el largo plazo, teniendo claros los niveles y elementos técnicos de la tabla semanal.

Recuerde que este entorno es muy complejo, por lo que es razonable observar el perfil de riesgo y capacidad de cada inversor para adaptarse a los distintos posibles escenarios.