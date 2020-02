¡Que el ritmo no pare! Los gestores suben su exposición a Wall Street a máximos de septiembre de 2018

Sin techo. Los recientes máximos de Wall Street no asustan a los inversores y la exposición a valores estadounidense ha vuelto a subir con fuerza en las últimas semanas. Así lo pone de manifiesto la encuesta de gestores de fondos de febrero elaborada por Bank of America, el mejor termómetro para tomar el pulso al sentimiento del mercado en un mes marcado por el miedo al impacto económico del coronavirus en la economía global.

Según el documento, un 19% de los gestores sobrepondera la bolsa americana en cartera, el nivel más alto desde septiembre de 2018. La cifra supone un incremento de 16 puntos porcentuales en febrero, la clase de activo que más rápido ha crecido en las carteras en estas últimas semanas. Por ejemplo, la exposición a renta variable global apenas ha subido un punto porcentual en el periodo, evidenciando que el ‘bull market’ empieza a ‘flojear’ en este sentido.

Los mercados emergentes y EEUU son la excepción a esta tendencia que sí se está notando más en Europa, donde la exposición se ha reducido notablmente en febrero. En concreto, un 19% de los gestores sobreponderan la región, muy por debajo del 27% que así lo hacía a mediados de enero.

APUESTA AMERICANA

Esta firme apuesta por los valores estadounidenses sorprende tras los recientes máximos vividos en Wall Street, con valoraciones, al menos por precio, algo más atractivas en Europa. Frente a las voces que apuntan a un posible fin de ciclo en el mercado, el S&P 500 resiste con una subida del 22% en los últimos doce meses, frente al avance del 10% del índice MSCI World ex USA, un indicador que agrupa 1.007 valores de los países desarrollados, excluyendo EEUU. Este 2020, el índice americano ha registrado 12 cierres en máximos históricos y acumula una evolución casi sin precedentes con subidas en 15 de las últimas 19 semanas.

La escasa prudencia frente a los máximos también se deja notar en los gigantes tecnológicos, que se han convertido en el sector favorito de los gestores para afrontar los próximos meses bursátiles. Según Bank of America, la asignación a estas cotizadas ha subido otros 9 puntos porcentuales con un 40% de los gestores sobreponderando estas compañías, el nivel más alto desde octubre de 2016.

La tendencia refleja cómo los inversores siguen buscando valores de crecimiento como Apple, Microsoft o Alphabet, sin miedo a que los ingresos de estas cotizadas puedan verse mermados por la menor demanda y la limitación de suministros con los posibles efectos colaterales del coronavirus. De hecho, Apple ya ha reconocido que no podrá cumplir con sus objetivos de ingresos del segundo trimestre por este factor. Pero los expertos no esperan grandes cambios en las encuestas de los próximos meses. Los gigantes tecnológicos seguirán copando el primer puesto de la tabla de cotizadas más compradas por los inversores.

“Es cierto que el binomio rentabilidad/riesgo de los activos estadounidenses se ha reducido en los últimos meses, pero mantenemos una visión positiva sobre estos valores de estilo ‘growth’ (crecimiento)”, explican los expertos de Unigestión. Así, y en referencia al posible impacto del coronavirus, los analistas de eToro recuerdan que “no parece que haya obstáculo o problema que no termine por superarse”. Pese a todo, la eterna pregunta de hasta cuándo durará la tendencia no deja de repetirse por parte de muchos participantes del mercado y, ante el riesgo de un ‘optimismo exagerado’, desde la firma consideran que no queda más remedio que estar en el mercado “con el paracaídas puesto y seguir pensando que la tendencia es tu amiga"... hasta que deje de serlo.