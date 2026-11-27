El Español, líder de la prensa en plena campaña electoral y ya son 39 de los últimos 46 meses en cabeza

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LO ESENCIAL escuchar / Las claves EL ESPAÑOL lidera la prensa digital en la primera quincena de noviembre al alcanzar los 12,01 millones de usuarios únicos, según datos de GfK DAM. Este resultado consolida al periódico al frente de la clasificación al situarse como líder en 39 de los últimos 46 meses. El diario aventaja en más de 198.000 seguidores a El País y en más de 683.000 a El Mundo, que ocupan el segundo y tercer puesto. El medio también lidera la audiencia media con 2,37 millones de usuarios diarios, mientas el sector afronta el impacto del uso de la IA en Google. Preguntas ¿Por qué El Español lidera la prensa en la primera quincena de noviembre con 12,01 millones de usuarios únicos? Porque los datos auditados por GfK DAM sitúan a El Español en 12,01 millones de usuarios únicos en esa quincena, cifra superior a la del resto de diarios medidos. Este liderazgo se produce en un periodo con alta intensidad informativa (accidente de Urda, convocatoria del 29‑N y midterms en EE. UU.). ¿Qué consecuencias tiene para los lectores y para el mercado que El Español haya sido líder 39 de los últimos 46 meses? Ya ocurrido: refuerza la posición comercial y la capacidad de atracción de audiencias del medio; podría aumentar el valor de sus productos publicitarios y de suscripción. Posible: ese liderazgo puede consolidar más suscripciones y acuerdos comerciales si se mantiene la tendencia. ¿Cómo ha influido el modelo de suscripción en el posicionamiento de El Español frente a El País, El Mundo, ABC y OkDiario? El artículo indica que cuatro de los cinco diarios más leídos apuestan por muro de pago, lo que sugiere que el modelo de suscripción contribuye a sostener audiencias comprometidas y métricas como la audiencia media, donde El Español alcanza 2,37 millones. ¿Qué papel han tenido factores externos como la inteligencia artificial y los cambios en Google Discover en el tráfico de prensa en noviembre? Según el texto, noviembre registró caídas generalizadas en la prensa y esas caídas se atribuyen en parte al impacto de la inteligencia artificial en búsquedas y a cambios en servicios como Google Discover.

El León de EL ESPAÑOL vuelve a rugir en la primera quincena de noviembre.

Según los datos de GfK DAM, este diario se sitúa a la cabeza de la prensa española al lograr 12,01 millones de usuarios únicos. Esto supone estar 39 de los últimos 46 meses a la cabeza de la prensa.

EL ESPAÑOL se sitúa a algo más de 198.000 seguidores de El País y a más de 683.000 de El Mundo, que ocupan la segunda y tercera posición, respectivamente.

Los primeros días de noviembre han tenido una alta intensidad informativa por acontecimientos como el accidente ferroviario de Urda, la convocatoria electoral del próximo 29-N o las elecciones mid term en Estados Unidos.

Citas informativas en las que EL ESPAÑOL fue referencia, como demuestran las cifras auditadas por GfK Dam.

El Top 5 lo completan ABC, con 11,17 millones de seguidores, y OkDiario, que alcanza los 10,38 millones.

Cabe decir que de los cinco diarios más leídos, cuatro de ellos son medios bajo muro de pago. Es decir, apuestan por un modelo de suscripción.

Audiencia media

EL ESPAÑOL también ocupa posiciones de liderazgo en audiencia media, una métrica de especial relevancia pues mide el compromiso de los lectores con la publicación. Alcanza los 2,37 millones de usuarios únicos.

Noviembre ha sido un mes de gran interés informativo y eso se ha dejado sentir en el tráfico de los medios.

Ha sido también un mes de caídas generalizadas de la prensa en el que se sigue notando el impacto de la inteligencia artificial y su aterrizaje en las búsquedas de Google, así como los cambios introducidos en algunos de sus servicios como Discover.

Este diario también ocupa posiciones de liderazgo en la mayor parte de las comunidades autónomas.