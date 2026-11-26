El Español TV se vuelca con el 'Debate a cuatro': sígalo en directo a partir de las 21.15 con el análisis de nuestras firmas

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LO ESENCIAL escuchar / Las claves EL ESPAÑOL TV emitirá este jueves a partir de las 21.15 horas un programa especial para seguir y analizar en directo el 'Debate a Cuatro' de la Academia de Televisión. El espacio contará con la intervención de Pedro J. Ramírez y un amplio equipo de firmas destacadas de EL ESPAÑOL como Fernando Garea, María Peral o Cristian Campos. La redacción empleará Inteligencia Artificial en tiempo real para realizar un 'fact-checking' y verificar los datos dados por Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo, Santiago Abascal y Ada Colau. El debate constará de casi dos horas y abordará cinco bloques temáticos: Vivienda, Economía, Política Social, Corrupción y Migración. Preguntas ¿Qué ofrecerá la cobertura de EL ESPAÑOL TV del debate entre Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo, Santiago Abascal y Ada Colau? Emitirá en directo el Debate a Cuatro desde las 21:15, con presentación de Arturo Criado, intervención de firmas como Jorge Calabrés, Fernando Garea y Ana Núñez‑Milara, y un análisis posterior dirigido por Pedro J. Ramírez que continuará hasta la 1:00. ¿Cómo verificará EL ESPAÑOL las afirmaciones que hagan Sánchez, Feijóo, Abascal y Colau durante el debate? Aplicará una herramienta de inteligencia artificial que compara cifras en tiempo real con discursos previos, programas y datos oficiales, y publicará sólo tras la comprobación final de un verificador humano. ¿Qué bloques temáticos abordarán Sánchez, Feijóo, Abascal y Colau en el Debate a Cuatro que emitirá EL ESPAÑOL? El debate tendrá casi dos horas y cinco bloques: Vivienda; Economía y Fiscalidad; Política Social y Servicios Públicos; Lucha contra la corrupción y regeneración democrática; Migración y política exterior. ¿Dónde y en qué formato podrá seguirse la emisión y el análisis del Debate a Cuatro de EL ESPAÑOL? Se podrá ver en directo en el canal de YouTube de EL ESPAÑOL y en la portada (home) del periódico, además de un directo escrito con minuto a minuto y contenidos analíticos en redes sociales. ¿Qué firmas y especialistas de EL ESPAÑOL participarán en el análisis posterior al debate y qué aportarán? Tras el encuentro participarán analistas como María Peral, Cristian Campos, Alberto D. Prieto, Vicente Ferrer, Ana Núñez‑Milara y José Ignacio Wert, que ofrecerán interpretación, fact‑checking y piezas analíticas por bloque.

EL ESPAÑOL se vuelca con las elecciones generales del domingo 29 de noviembre.

Este jueves a partir de las 21.15 emitirá un programa especial Debate a Cuatro en el que se ofrecerá y analizará el coloquio que los candidatos de los grandes partidos celebrarán en la Academia de Televisión.

Un programa presentado por Arturo Criado, en el que participarán Jorge Calabrés, Fernando Garea y Ana Núñez-Milara.

Todo bajo la dirección del director de EL ESPAÑOL, Pedro J. Ramírez, y en el que se podrán seguir las intervenciones de Pedro Sánchez (PSOE), Alberto Núñez Feijóo (PP), Santiago Abascal (VOX) y Ada Colau (Frente Amplio).

El espacio arrancará a las 21.15 y se extenderá hasta la una de la madrugada. Será a partir de las 0.00 horas, una vez que termine el encuentro, cuando comience el tiempo del análisis, y a él se sumarán también María Peral, Cristian Campos, Alberto D. Prieto o Vicente Ferrer.

El programa se emitirá en YouTube y en la home de EL ESPAÑOL. Y será la punta de lanza de toda la información que elaborará la redacción de EL ESPAÑOL.

Una cobertura estará liderada por el director de este periódico, Pedro J. Ramírez, en la que participarán todas las grandes firmas de este diario.

También habrá un directo con la narración escrita del debate, pero también con los comentarios analíticos de la redacción de EL ESPAÑOL con Rubén Fernández, Fernando Pastor, Fernando Cano y otras de nuestras grandes firmas.

El debate

El debate entre Sánchez, Feijóo, Abascal y Colau tendrá una duración de casi dos horas con cinco bloques: Vivienda; Economía y Fiscalidad; Política Social y Servicios Públicos; Lucha contra la corrupción y regeneración democrática; Migración y política exterior.

Todos ellos serán analizados por los especialistas de la redacción de EL ESPAÑOL, que someterán también a un fact-checking todos los datos que ofrezcan los candidatos.

Lo harán gracias al empleo de una herramienta de Inteligencia Artificial que analizará y comparará las cifras en tiempo real, alertando de incoherencias o falsedades.

Para la verificación se emplearán discursos anteriores de los candidatos, sus programas electorales, datos oficiales... Una vez detectado el error, un verificador humano comprobará que el programa está en lo cierto y dará luz verde a su publicación en el directo.

Pero el cara a cara no termina cuando acabe el debate en la Academia de Televisión. Ahí llegará el momento del análisis, la interpretación y la opinión en la home del periódico con Cristian Campos, Ana Núñez-Milara o José Ignacio Wert.

La cobertura de EL ESPAÑOL se extenderá también a las redes sociales, en donde se ofrecerán los mejores análisis pero también vídeos analíticos del debate en su totalidad y de cada bloque temático.