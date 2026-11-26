El Consejo de RTVE considera una "anomalía" el expediente de la JEC a Intxaurrondo y decide que la cadena pague su defensa

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LO ESENCIAL escuchar / Las claves El Consejo de Administración de RTVE aprueba un comunicado de apoyo a Silvia Intxaurrondo y tacha de "anómalo e inédito" el expediente de la Junta Electoral Central (JEC). La cadena pública financiará la defensa jurídica de la presentadora tras una votación aprobada por 10 votos a favor (PSOE, Sumar, Podemos y PNV) frente a 5 en contra (PP y Junts). El expediente sancionador de la JEC, iniciado a raíz de una denuncia de Vox, propone una multa de entre 100 y 1.000 euros por vulnerar supuestamente el principio de neutralidad. RTVE argumenta que sancionar a la periodista sienta un precedente de autocensura y contraviene la defensa de los valores constitucionales y el libre ejercicio del periodismo. Preguntas ¿Por qué el Consejo de RTVE considera "anómalo" el expediente de la JEC a Silvia Intxaurrondo? El Consejo estima que incoar un procedimiento sancionador individual contra una periodista por preguntas en una tertulia es "jurídicamente improcedente" y contrario al ejercicio del periodismo, porque la JEC misma reconoce que las palabras se pronunciaron en un debate y con posturas discrepantes. ¿Qué consecuencias tiene que RTVE pague la defensa jurídica de Silvia Intxaurrondo para los contribuyentes? RTVE financiará la asistencia y defensa jurídica de la periodista con fondos públicos, es decir con recursos de los Presupuestos Generales del Estado, por lo que el coste lo soportan todos los contribuyentes. ¿Quién votó a favor y en contra de apoyar a Intxaurrondo en el Consejo de RTVE? La votación quedó 10 a 5; votaron a favor el PSOE y los socios de investidura —Sumar, Podemos y PNV— y rechazaron la propuesta los cuatro designados por el PP en el Senado y Miquel Calçada, propuesto por Junts. ¿Qué le reprocha la JEC a Silvia Intxaurrondo y qué sanción plantea la LOREG? La JEC le atribuye posible vulneración del principio de neutralidad por preguntar si Vox debería tener voz en la televisión pública, y la LOREG prevé para particulares multas administrativas entre 100 y 1.000 euros. ¿Cómo justifica el Consejo de RTVE que la actuación de Intxaurrondo esté protegida por jurisprudencia internacional? El Consejo invoca la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que reconoce un margen reforzado de protección a la prensa cuando suscita debates de interés general, y por eso considera que sancionarla genera un efecto disuasorio y riesgo de autocensura.

El Consejo de Administración de Radio Televisión Española (RTVE) ha entrado de lleno en la polémica por el expediente abierto por la Junta Electoral Central (JEC) a la presentadora de La hora de La 1, Silvia Intxaurrondo.

El máximo órgano de representación de la cadena pública ha aprobado un comunicado público en apoyo de la periodista tachando el expediente de "anómalo e inédito".

Además, han decidido que la defensa de la periodista la pague la cadena pública, es decir todos los españoles ya que TVE es financiada directamente por los Presupuestos Generales del Estado (PGE).

La votación se saldó con una mayoría de 10 a 5. Es decir, además de los miembros del PSOE, votaron a favor los socios de investidura de Sánchez, (Sumar, Podemos y PNV). Y contó con el rechazo de los cuatro designados por el PP en el Senado y de Miquel Calçada, propuesto por Junts.

La JEC abrió el expediente a Intxaurrondo porque se preguntó en una de sus intervenciones en su programa si sería conveniente que Vox no tuviese voz en la televisión pública.

El expediente abierto por la Junta Electoral Central (JEC) el pasado 23 de noviembre -a raíz de una denuncia de Vox- acusa a Silvia Intxaurrondo de una posible vulneración del principio de neutralidad informativa en periodo electoral.

La sanción propuesta es una multa administrativa de entre 100 y 1.000 euros, prevista para particulares en el artículo 153 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG).

En esta línea, el consejo también ha expresado su "más firme respaldo y solidaridad" con la periodista "ante este expediente derivado de su labor profesional al frente del programa La hora de la 1".

"Desde el máximo respeto a las funciones que el ordenamiento jurídico atribuye a la JEC, este consejo considera que la incoación de un procedimiento sancionador individualizado contra una profesional de la información constituye una medida inédita, jurídicamente improcedente y profundamente lesiva para el ejercicio del periodismo en una sociedad democrática", ha explicado el Consejo en un comunicado.

Recuerdan también que la propia resolución de la JEC admite que las palabras objeto de denuncia "no se pronunciaron en un bloque estrictamente informativo, sino en una tertulia de análisis político, formuladas a modo de preguntas abiertas y garantizando en todo momento la intervención de posturas discrepantes".

"Resulta, por tanto, contradictorio exigir neutralidad equiparando la defensa de los valores constitucionales y los derechos fundamentales con un posicionamiento partidista", advierten.

Asimismo, ha afirmado que "sancionar económicamente a una periodista por plantear cuestiones incómodas en un espacio de debate introduce un efecto disuasorio inaceptable y abre la puerta a la autocensura".

Para diez miembros del consejo de RTVE, esta decisión supone una grave anomalía "que atenta contra la esencia misma del oficio".

"El periodismo de servicio público no puede reducirse a una labor de mera transmisión mecánica de declaraciones; exige formular preguntas pertinentes, contextualizar los hechos y abrir debates de relevancia social sobre los límites democráticos y la defensa de la igualdad", han dicho.

Y recuerdan que, tal y como establece de forma reiterada la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), "la prensa goza de un margen reforzado de protección cuando suscita debates de interés general".

Por todo ello, el Consejo ha comunicado que "la Corporación prestará a Silvia Intxaurrondo toda la asistencia y defensa jurídica necesaria, en todas las instancias administrativas y judiciales que correspondan, hasta lograr el archivo definitivo de este expediente y la plena salvaguarda de sus derechos profesionales".