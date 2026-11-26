Invoca el Mandato Marco de RTVE y la LOREG: pide que la producción informativa e institucional sea interna y critica la aplicación desigual de la normativa electoral a formatos externos.

¿Qué límite legal o normativo invoca el Consejo frente al uso de programas externos para actos electorales en RTVE?

La dirección y José Pablo López han negado las acusaciones y defendido la realización de esos programas, atribuyendo al CdI el desprestigio de la casa.

¿Cómo ha reaccionado la dirección de RTVE y el presidente José Pablo López a las críticas del Consejo de Informativos?

Los pagos a Mañaneros, Malas lenguas y Directo al grano se incrementaron en octubre tras la convocatoria del 5 de octubre, subiendo un 78% en conjunto y multiplicando el gasto en las ediciones de Malas lenguas.

¿Qué relación hay entre el aumento de contratos a Malas lenguas y la convocatoria de elecciones de Pedro Sánchez?

El CdI ya investigó y concluyó que Mañaneros y Malas lenguas incumplen normas de RTVE, señalando sesgo favorable al Gobierno, falta de objetividad y opacidad editorial por ser coproducciones externas.

Porque entiende que el Mandato Marco de RTVE exige que la producción informativa e institucional sea 100% interna y considera un "hecho sin precedentes" que un acto institucional se externalice. Apoya esta posición en la alegación del CdI sobre incumplimiento del artículo 35.2 del Mandato Marco.

¿Por qué el Consejo de Informativos de TVE rechaza que el cierre de campaña se haga con Malas lenguas y no con la plantilla interna?

Los trabajadores y sindicatos señalan también presiones editoriales de la dirección y acusan a estos formatos externos de presentar un sesgo favorable al Gobierno.

La denuncia coincide con un aumento del 78% en los contratos de programas de infoentretenimiento en octubre, alcanzando los 31 millones de euros.

El organismo critica que se incumpla el Mandato Marco de RTVE, que exige que la producción informativa e institucional sea 100% interna.

El Consejo de Informativos de TVE denuncia que el especial del cierre de campaña electoral lo realice la productora externa del programa 'Malas lenguas'.

El Consejo de Informativos (CdI) de TVE ha denunciado que la dirección de la cadena ha planificado el cierre de campaña con el programa de producción externa, Malas lenguas, y no con la plantilla de la pública.

"Hemos tenido conocimiento de que mañana viernes el cierre de campaña electoral será en RTVE, en un nuevo especial del programa Malas lenguas", ha dicho el CdI en un comunicado interno al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL-Invertia.

"El cierre de campaña y la información deben realizarse por personal de RTVE, dentro de los servicios informativos y con producción interna. Como siempre se ha hecho", han recordado.

Por ello, rechazan la decisión y piden a la dirección que reconsidere. "Nuestro rechazo a que este evento informativo, político e institucional se realice por una productora externa, más en un momento tan complejo. Es un hecho sin precedentes en RTVE y de gravedad".

"Pedimos a la dirección que reconsidere su decisión, porque entendemos que incumple el Mandato Marco de RTVE, que recoge en su artículo 35.2 que la producción informativa e institucional debe ser 100% de producción interna".

Han señalado además que la dirección de informativos les trasladó que estos programas no se habían considerado informativos y "tampoco dependían de dicha dirección y que, por tanto, entendían que no debían verse afectados por la regulación de la Junta electoral Central (JEC) y que no figuraban en el plan que comunicó la Corporación".

"Es poco razonable que la LOREG se aplique a todos nuestros informativos y, sin embargo, no se aplique a este tipo de programas que, como ya hemos denunciado, no cumplen con la normativa aplicable a la información de RTVE", han concluido.

Esta misma semana, el Consejo de Informativos de TVE dio amparo a las denuncias del equipo de edición del Telediario 1 por las presiones de la directora de Contenidos Informativos de RTVE, Maribel Sánchez Maroto tras la entrevista realizada por Jesús Cintora a Pedro Sánchez.

Por otro lado, este diario ha destapado que RTVE elevó los contratos de sus principales programas de infoentretenimiento durante el mes de octubre, según reflejan los datos de la propia cadena pública.

Según ha confirmado EL ESPAÑOL-Invertia, los pagos a Mañaneros 360, Malas lenguas, Malas lenguas Noche y Directo al grano se elevaron un 78% (13,8 millones más) si se comparan con las cifras de septiembre.

Este periódico ha preguntado a fuentes oficiales de RTVE el porqué del aumento de estos contratos, pero desde la cadena pública han declinado hacer comentarios.

Esta importante subida coincidió con la convocatoria de elecciones generales anunciada por Pedro Sánchez el pasado 5 de octubre. Desde entonces estos programas han aumentado sus minutos en pantalla y sus ediciones especiales como hilos conductores de la información política.

Y el mejor ejemplo es Malas lenguas. Su edición de lunes a viernes ha pasado en un mes de cobrar cuatro millones, hasta los 7,1. Un 75% más. El espacio es presentado desde septiembre por Gonzalo Miró, Esther Palomera y Ana Hinestrosa.

Pero su edición noche, presentada por Jesús Cintora, ha pasado de facturar 1,52 millones, hasta los 3,14 millones, un 105% de crecimiento. Big Bang Media es la responsable de las dos ediciones.

Estos tres programas han estado desde hace meses en el punto de mira del Consejo de Informativos (CdI) de TVE. Este organismo publicó en enero una investigación tras varias denuncias recibidas y concluyó que estos formatos incumplen las normas de RTVE.

Entre otras cosas, concluyeron que presentan un sesgo favorable al Gobierno, falta de objetividad y que presentan una responsabilidad editorial opaca al ser programas de coproducción externa.

La dirección de la cadena, y el propio presidente José Pablo López, negó la mayor y defendió la realización de estos programas culpando al CdI de desprestigiar a la casa con sus críticas.

Los sindicatos de RTVE también se quejan de que este tipo de programas son cada vez más frecuentes, en especial en el ámbito de la actualidad donde -creen- existe una estrategia para competir con la cobertura y los propios espacios informativos de la casa.

Desde los sindicatos también se cuestiona el coste de estos programas. Solo en lo que va de 2026 ya se han firmado contratos por valor de 31 millones solo en estos tres espacios.