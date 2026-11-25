El CdI advierte que las injerencias directivas limitan la autonomía editorial y, si persisten, pueden impedir que los editores y redactores cumplan su deber de informar según criterios profesionales y acordados entre ediciones.

¿Cómo podría afectar esto al derecho a la información de los editores y redactores de TVE?

La Dirección de Contenidos y el Director de Informativos han pedido disculpas en reuniones a puerta cerrada, pero el CdI exige disculpas públicas y que la presidencia de RTVE, presidida por José Pablo López, tome medidas para que no se repitan estas injerencias.

¿Cómo ha reaccionado la dirección de RTVE y qué pide el Consejo de Informativos?

Maribel Sánchez Maroto es la directora de Contenidos Informativos de RTVE y ostenta responsabilidad sobre la línea editorial de informativos; el CdI le atribuye reiteradas "malas formas" y decisiones que intervinieron en contenidos acordados entre TD1, TD2 y Nacional.

Como consecuencia inmediata, el TD1 no pudo emitir la información prevista y parte de los hechos se produjeron en mitad de la redacción con numerosos testigos; además, una editora requirió atención sanitaria por una crisis de ansiedad.

¿Qué consecuencias ha tenido en la redacción del Telediario 1 la orden de retirar el párrafo sobre la entrevista de Pedro Sánchez?

El CdI considera inadmisibles las coacciones porque la directora de Contenidos dirigió insultos y órdenes públicas y privadas que, según testigos, incluyeron la frase "haced lo que os salga del coño" y limitaron decisiones editoriales del TD1.

¿Por qué el Consejo de Informativos de TVE califica de "inadmisibles" las coacciones de Maribel Sánchez Maroto?

El órgano de representación exige disculpas públicas por parte de la dirección de RTVE y pide medidas para garantizar la libertad editorial y evitar que estas situaciones se repitan.

Una editora del TD1 requirió atención médica por una crisis de ansiedad tras los gritos, injerencias y descalificaciones producidos en mitad de la redacción.

Los hechos ocurrieron tras la orden de censurar un párrafo sobre las críticas del propio consejo a la entrevista de Pedro Sánchez con Jesús Cintora y Esther Palomera en un programa externo.

El Consejo de Informativos de TVE califica de inadmisibles y de abuso de poder las presiones e insultos de la directora de Contenidos Informativos, Maribel Sánchez Maroto, al equipo del Telediario 1.

El Consejo de Informativos (CdI) de TVE ha dado amparo a las denuncias del equipo de edición del Telediario 1 por las presiones de la directora de Contenidos Informativos de RTVE, Maribel Sánchez Maroto. "Haced lo que os salga del coño", llegó a decirles según los trabajadores.

El pasado 9 de septiembre, la directiva se dirigió a este equipo "en repetidas ocasiones", en privado y en público con expresiones e insultos que el CdI considera "inapropiados y contrarios a un trato respetuoso".

Sánchez Maroto dio la orden por teléfono de retirar un párrafo sobre la pieza de la entrevista de Pedro Sánchez con Jesús Cintora y Esther Palomera, que hacía referencia al comunicado del CDI de TVE sobre que dicha entrevista se hubiera realizado en un programa de productora externa.

"Parte de esos hechos, se produjeron en mitad de la redacción de Informativos y los testigos son numerosos", indican. Y advierten que fue una clara injerencia a lo acordado entre las ediciones del TD1 y TD2 junto al área de Nacional.

"También por teléfono y cuando ya había arrancado la emisión del TD1, a través del intercomunicador del control del estudio A2 para decir literalmente "haced lo que os salga del coño", frase que también le repitió a otra adjunta a gritos por teléfono", dice el CdI.

Este diario ya informó en su momento que una editora del TD1 tuvo que ser atendida por los servicios sanitarios por una crisis de ansiedad.

El Consejo de Informativos ha indicado también que tienen conocimiento "que no es la primera vez que la directora de Contenidos Informativos utiliza malas formas hacia las editoras del TD1".

"También percibimos muestras de desconfianza hacia este equipo por parte de los miembros de la dirección que encabeza Jon Ariztimuño, con el que ya hubo un caso anterior respecto a unos informes de la UCO. Los acontecimientos del día 9 de septiembre fueron el hecho más grave pero no ha sido el único", advierten.

La Dirección de Contenidos Informativos de RTVE y el Director de Informativos de TVE han pedido disculpas a las personas afectadas, "pero estas disculpas se han hecho en reuniones a puerta cerrada y no se han producido en público, como sí lo fueron los agravios".

De hecho, tras las respuestas recibidas por parte de la acusada como parte del procedimiento de investigación, el CdI concluye que la Directora de Contenidos Informativos de RTVE cree que son suficientes las disculpas que ha pedido, "aunque no sean públicas".

Y es que el Consejo de Informativos de TVE recuerda que se realizó una injerencia en el contenido de una pieza del TD1, en los términos que habían acordado las ediciones del TD1 y TD2, junto al área de Nacional, haciendo que finalmente no se pudiera dar la información prevista en el TD1.

Por todo lo anterior, "este Consejo considera intolerable el abuso de poder verbal y las descalificaciones hacia la Edición del TD1. Más, siendo procedentes de un cargo directivo. Por lo que entendemos que deberían realizarse unas disculpas públicas, igual que públicos fueron los gritos, órdenes y humillaciones".

Del mismo modo, han indicado que "es inadmisible que la dirección interfiera, coaccione, limite o censure las decisiones de contenido de los responsables editoriales de cada Telediario. Estas injerencias son inaceptables, como las del pasado o las que puedan surgir en el futuro".

El CdI entiende que hay cargos directivos nombrados nominalmente que se encuentran jerárquicamente más arriba de la estructura directiva, "pero estos no deben, en ningún caso, interferir en el derecho a la información de los editores y redactores, sino al contrario, defenderlos".

De esta manera, han instado a la dirección de RTVE (la cadena está presidida por José Pablo López) "que se tomen las medidas necesarias para que situaciones como esta no vuelvan a repetirse".